Швейцария — Казахстан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 20 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Швейцария сыграет с Казахстаном. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 20 мая. Начало встречи — в 13:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: В 6 играх группового пути швейцарцы набрали 16 очков, с которыми обосновались на 2-й строчке в турнирной таблице, на 1 балл отставая от Чехии, ставшей промежуточным лидером.

Последние матчи: Общий цикл чемпионата мира начался для Швейцарии с поражения от Чехии в событийной встрече, где судьба победителя определилась в овертайме — 4:5 (ОТ).

После драмы в паре с действующим чемпионом мира команда Патрика Фишера организовала череду убедительных побед в матчах с Данией — 5:2, США — 3:0, Германией — 5:1, Норвегией — 3:0 и Венгрией — 10:0.

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Нико Хишер.

Состояние команды: На протяжении общего цикла турнира Швейцария демонстрирует высокую наступательную динамику и является одним из претендентов на высокие места.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Потенциал команды Патрика Фишера позволяет замахнуться на медали, что было доказано непосредственно на ледовой площадке, где швейцарцы играют плотно и стараются действовать активно впереди.

Подавляющее большинство матчей Швейцарии сопровождалось надежной игрой в обороне, в зоне которой коллектив действует практически без сбоев, умело перекрывая бросковые позиции.

Казахстан

Турнирное положение: В активе сборной Казахстана 3 очка по итогам 6 матчей. В таблице группы B команда занимает 7-ю строчку и на 2 турнирных пункта обходит 8-ю Норвегию.

Последние матчи: В первом матче общего цикла Казахстан одержал победу над Норвегией — 2:1 и тем самым задал многообещающий тон. Однако потенциал команды так и не был оправдан.

Каждая следующая встреча подразумевала исключительно провал коллектива Олега Болякина. В частности, Казахстан поочередно проиграл Германии — 1:4, Венгрии — 2:4, Дании — 1:5, Чехии — 1:8 и США — 1:6.

Не сыграют: В составе Казахстана нет кадровых потерь.

Состояние команды: Для Казахстана текущий групповой этап оказался провальным. После бодрого начала команда перегорела и утратила шансы на борьбу за места в топ-4.

В настоящий момент единственной целью коллектива Олега Болякина остается сохранение прописки в элите международного хоккея, однако выполнение этой задачи также усложняется по ряду объективных причин.

В игровом понимании Казахстан испытывает кадровый голод, ограничивающий тактическую глубину. Команде с трудом даются голевые моменты и комбинации в чужой зоне, а в обороне казахстанцы нередко проседают под давлением.

Статистика для ставок

Швейцария никому не проигрывает на протяжении 5 матчей

В 5 предыдущих встречах Швейцария громила соперников с разницей в 3 шайбы и более

Минимум 4 гола пропускал Казахстан в 5 предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.05, ничья — в 17.0, а победа Казахстана — в 28.0.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.

Прогноз: На протяжении группового этапа швейцарцы не ленились активно наседать на ворота явных аутсайдеров, поэтому ввиду колоссального разрыва в классе сборную Казахстана ждет далеко не самая приятная встреча.

Ставка: Индивидуальный тотал Швейцарии больше 5 за 2.00.

Прогноз: С высокой результативностью команда Патрика Фишера также не забывает о концентрации в обороне, а с учетом системного кризиса соперника фаворит этой пары не допустит никаких других вариантов, кроме своей убедительной победы.

Ставка: Швейцария победит с форой -4 за 1.92.