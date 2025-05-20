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    Швейцария зафиксирует еще одну крупную победу

    Швейцария — Казахстан. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Казахстан
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    Андреа Глаузер
    В рамках группового этапа чемпионата мира Швейцария сыграет с Казахстаном. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 20 мая. Начало встречи — в 13:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Швейцария

    Турнирное положение: В 6 играх группового пути швейцарцы набрали 16 очков, с которыми обосновались на 2-й строчке в турнирной таблице, на 1 балл отставая от Чехии, ставшей промежуточным лидером.

    Последние матчи: Общий цикл чемпионата мира начался для Швейцарии с поражения от Чехии в событийной встрече, где судьба победителя определилась в овертайме — 4:5 (ОТ).

    После драмы в паре с действующим чемпионом мира команда Патрика Фишера организовала череду убедительных побед в матчах с Данией — 5:2, США — 3:0, Германией — 5:1, Норвегией — 3:0 и Венгрией — 10:0.

    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Нико Хишер.

    Состояние команды: На протяжении общего цикла турнира Швейцария демонстрирует высокую наступательную динамику и является одним из претендентов на высокие места.

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    Потенциал команды Патрика Фишера позволяет замахнуться на медали, что было доказано непосредственно на ледовой площадке, где швейцарцы играют плотно и стараются действовать активно впереди.

    Подавляющее большинство матчей Швейцарии сопровождалось надежной игрой в обороне, в зоне которой коллектив действует практически без сбоев, умело перекрывая бросковые позиции.

    Казахстан

    Турнирное положение: В активе сборной Казахстана 3 очка по итогам 6 матчей. В таблице группы B команда занимает 7-ю строчку и на 2 турнирных пункта обходит 8-ю Норвегию.

    Последние матчи: В первом матче общего цикла Казахстан одержал победу над Норвегией — 2:1 и тем самым задал многообещающий тон. Однако потенциал команды так и не был оправдан.

    Каждая следующая встреча подразумевала исключительно провал коллектива Олега Болякина. В частности, Казахстан поочередно проиграл Германии — 1:4, Венгрии — 2:4, Дании — 1:5, Чехии — 1:8 и США — 1:6.

    Не сыграют: В составе Казахстана нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Для Казахстана текущий групповой этап оказался провальным. После бодрого начала команда перегорела и утратила шансы на борьбу за места в топ-4.

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    В настоящий момент единственной целью коллектива Олега Болякина остается сохранение прописки в элите международного хоккея, однако выполнение этой задачи также усложняется по ряду объективных причин.

    В игровом понимании Казахстан испытывает кадровый голод, ограничивающий тактическую глубину. Команде с трудом даются голевые моменты и комбинации в чужой зоне, а в обороне казахстанцы нередко проседают под давлением.

    Статистика для ставок

    • Швейцария никому не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • В 5 предыдущих встречах Швейцария громила соперников с разницей в 3 шайбы и более

    • Минимум 4 гола пропускал Казахстан в 5 предыдущих встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.05, ничья — в 17.0, а победа Казахстана — в 28.0.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.

    Прогноз: На протяжении группового этапа швейцарцы не ленились активно наседать на ворота явных аутсайдеров, поэтому ввиду колоссального разрыва в классе сборную Казахстана ждет далеко не самая приятная встреча.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швейцарии больше 5 за 2.00.

    Прогноз: С высокой результативностью команда Патрика Фишера также не забывает о концентрации в обороне, а с учетом системного кризиса соперника фаворит этой пары не допустит никаких других вариантов, кроме своей убедительной победы.

    Ставка: Швейцария победит с форой -4 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Швейцария — Казахстан?

    Матч Швейцария — Казахстан состоится 20 мая 2025 года в 13:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Швейцария — Казахстан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Швейцарии больше 5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Швейцария — Казахстан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Швейцарии больше 5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария — Казахстан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Швейцария — Казахстан?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.05, ничья — в 17.0, а победа Казахстана — в 28.0.

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