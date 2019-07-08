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    Будут ли проблемы у Федерера с выходом в четвертьфинал?

    Экспресс дня 8 июля. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

    Прогноз на Экспресс дня 8 июля
    Роджер Федерер
    На африканском континенте продолжаются поединки 1/8 финала континентального розыгрыша по футболу, а на Британских островах начнутся игры четвертого круга теннисного Уимблдонского турнира.

    Маттео Берреттини — Роджер Федерер

    Теннис. Уимблдон. Четвертый круг

    В этом сезоне итальянец выиграл травяной турнир в Штутгарте, что стало настоящей сенсацией, а затем в Халле дошел до полуфинала.

    20-я ракетка мира продолжает удачно выступать и на Уимблдоне, где прошел уже три раунда. На старте розыгрыша уроженец Рима разобрался с Альяже Бедене (3:6, 6:3, 6:2, 7:6), затем одолел Маркоса Багдатиса (6:1, 7:6, 6:3), а на предыдущем этапе провел тяжелый пятисетовый поединок против Диего Шварцмана (6:7, 7:6, 4:6, 7:6, 6:3).

    Перед Уимблдоном Роджер Федерер провел только один травяной турнир (в немецком Галле), который он выиграл в 10-й раз.

    На кортах Лондона третья ракетка мира без особых усилий прошел своих оппонентов. В первом круге переиграл Ллойда Харриса (3:6, 6:1, 6:2, 6:2), потом разобрался с британцем Джей Кларком (6:1, 7:6, 6:2) и заставил зачехлить ракетку Люка Пуйе (7:5, 6:2, 7:6).

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    • Берреттини хоть и неплохо выступает на траве, но вряд ли он даст бой одному из сильнейших теннисистов на планете. Ставим на победу швейцарца с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: победа Федерера с форой по геймам (-5,5) за 1,74.

    Мали — Кот-д'Ивуар

    Футбол. КАН. 1/8 финала

    Малийцы не испытали особых проблем на групповом этапе КАН-2019, одержав две победы при одном ничейном результате, и пробились в 1/8 финала с первого места.

    На старте турнира сборная Мали разгромила сборную Мавритании со счетом 4:1, затем поделила очки с Тунисом (1:1), а в последнем матче группового этапа минимально переиграла Анголу (1:0).

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    Сборная Кот-д'Ивуара финишировала на второй позиции в своем квартете, набрав в трех поединках шесть пунктов.

    Начали континентальный розыгрыш «слоны» с победы над командой ЮАР, потом с таким же счетом проиграли Марокко, а в третьем туре легко одолели Намибию — 4:1.

    В поединке команд приблизительно равных по классу ждать голевой феерии не приходится. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.43.

    Гана — Тунис

    Футбол. КАН. 1/8 финала

    «Черные звезды» тяжело провели групповой этап, обеспечив себе место в плей-офф только по итогам последнего игрового дня.

    Начали ганцы этот турнир с двух ничейных результатов кряду — с Бенином 2:2 и Камеруном 0:0. И только в третьем туре выиграли у Гвинеи-Бисау (2:0) и с пятью очками финишировали на первой строке квартета, опередив камерунцев по дополнительным показателям.

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    • Сборная Туниса пробилась в плей-офф континентального турнира после трех ничейных результатов на групповом этапе, которые позволили ей занять второе место в группе Е.

    Северные африканцы поочередно поделили очки с командами Анголы и Мали (по 1:1), а также с Мавританией в последнем туре (0:0).

    Думаем, что ганцы, у которых есть одна победа на этом турнире, пройдут сборную Туниса.

    Ставка: проход сборной Ганы за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.18. 0

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    Экспресс дня 8 июля. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.18
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