Экспресс дня 8 июля. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

На африканском континенте продолжаются поединки 1/8 финала континентального розыгрыша по футболу, а на Британских островах начнутся игры четвертого круга теннисного Уимблдонского турнира.

Маттео Берреттини — Роджер Федерер

Теннис. Уимблдон. Четвертый круг

В этом сезоне итальянец выиграл травяной турнир в Штутгарте, что стало настоящей сенсацией, а затем в Халле дошел до полуфинала.

20-я ракетка мира продолжает удачно выступать и на Уимблдоне, где прошел уже три раунда. На старте розыгрыша уроженец Рима разобрался с Альяже Бедене (3:6, 6:3, 6:2, 7:6), затем одолел Маркоса Багдатиса (6:1, 7:6, 6:3), а на предыдущем этапе провел тяжелый пятисетовый поединок против Диего Шварцмана (6:7, 7:6, 4:6, 7:6, 6:3).

Перед Уимблдоном Роджер Федерер провел только один травяной турнир (в немецком Галле), который он выиграл в 10-й раз.

На кортах Лондона третья ракетка мира без особых усилий прошел своих оппонентов. В первом круге переиграл Ллойда Харриса (3:6, 6:1, 6:2, 6:2), потом разобрался с британцем Джей Кларком (6:1, 7:6, 6:2) и заставил зачехлить ракетку Люка Пуйе (7:5, 6:2, 7:6).

Берреттини хоть и неплохо выступает на траве, но вряд ли он даст бой одному из сильнейших теннисистов на планете. Ставим на победу швейцарца с форой по геймам (-5,5).

Ставка: победа Федерера с форой по геймам (-5,5) за 1,74.

Мали — Кот-д'Ивуар

Футбол. КАН. 1/8 финала

Малийцы не испытали особых проблем на групповом этапе КАН-2019, одержав две победы при одном ничейном результате, и пробились в 1/8 финала с первого места.

На старте турнира сборная Мали разгромила сборную Мавритании со счетом 4:1, затем поделила очки с Тунисом (1:1), а в последнем матче группового этапа минимально переиграла Анголу (1:0).

Сборная Кот-д'Ивуара финишировала на второй позиции в своем квартете, набрав в трех поединках шесть пунктов.

Начали континентальный розыгрыш «слоны» с победы над командой ЮАР, потом с таким же счетом проиграли Марокко, а в третьем туре легко одолели Намибию — 4:1.

В поединке команд приблизительно равных по классу ждать голевой феерии не приходится. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.43.

Гана — Тунис

Футбол. КАН. 1/8 финала

«Черные звезды» тяжело провели групповой этап, обеспечив себе место в плей-офф только по итогам последнего игрового дня.

Начали ганцы этот турнир с двух ничейных результатов кряду — с Бенином 2:2 и Камеруном 0:0. И только в третьем туре выиграли у Гвинеи-Бисау (2:0) и с пятью очками финишировали на первой строке квартета, опередив камерунцев по дополнительным показателям.

Сборная Туниса пробилась в плей-офф континентального турнира после трех ничейных результатов на групповом этапе, которые позволили ей занять второе место в группе Е.

Северные африканцы поочередно поделили очки с командами Анголы и Мали (по 1:1), а также с Мавританией в последнем туре (0:0).

Думаем, что ганцы, у которых есть одна победа на этом турнире, пройдут сборную Туниса.

Ставка: проход сборной Ганы за 1.68.

Общий коэффициент — 4.18. 0