Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность

Россия: много девушек и серьезные парни
В основной сетке турнира выступят сразу 11 россиянок, но лишь одна из них получила номер посева — это Дарья Касаткина, ставшая 29-й ракеткой мира.
Стоит отметить, что из-за травмы выступить в Великобритании не сможет Екатерина Макарова, а Вера Звонарева и Евгения Родина снялись уже после старта квалификации. Что касается жеребьевки, то самая сложная соперница выпала Анастасии Павлюченковой — 13-й номер посева Белинда Бенчич из Швейцарии.
В прошлом году Касаткина вышла в четвертьфинал, поэтому все надежды именно на первую ракетку страны.
Отдельно стоит отметить Марию Шарапову, которая в 2004 году завоевала титул Уимблдона в 17 лет. В этом году она лишь в июне вернулась после травмы плеча и 4 месяцев перерыва. Игровой практики мало, но это возможность удивить публику и выступить достойно.
У мужчин в сетке всего трое россиян, зато каких! Хачанов и Медведев посеяны под 10-м и 11-м номерами. В прошлом году Карен дошел до четвертого круга, а Даниил — до третьего, но оба прогрессируют и вполне способны установить новый личный рекорд. Что касается Рублева, то для него это будет первый турнир за долгое время после травмы кисти.
Пары первого круга с участием россиян
Женщины
Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия)
Анастасия Потапова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
Айла Томлянович (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия, 29)
Вероника Кудерметова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия)
Светлана Кузнецова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Варвара Финк (Россия)
Мария Шарапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция)
Екатерина Александрова (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)
Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия)
Виталия Дьяченко (Россия) — Кристина Младенович (Франция)
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 11) — Паоло Лоренци (Италия)
Карен Хачанов (Россия, 10) — Квон Сон У (Южная Корея)
Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублев (Россия)
И снова битва за вершину
Главная интрига женской части турнира — традиционное для последнего года сражение за звание первой ракетки мира.
Еще после Бирмингема Наоми Осака лишилась этого статуса и уступила чемпионке «Ролан Гаррос» Эшли Барти. Теперь австралийку могут опередить сразу несколько соперниц — голландка Кики Бертенс, чешка Каролина Плишкова и ее соотечественница Петра Квитова.
Барти необходимо выиграть титул, чтобы гарантировать себе первую строчку. Но, если она ее и упустит, то сможет вернуть уже на следующих турнирах. Такие теперь WTA-доминирование.
На манеже все те же
В мужской сетке мы продолжаем обсуждать Большую тройку — Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович будут сражаться за титул, хотя всегда стоит оставлять место сенсации.
Но именно трио легендарных ветеранов добыло наибольшее количество титулов на турнирах «Большого шлема»: у Федерера — 20, у Надаля — 18, у Джоковича — 15. Раньше им компанию составлял Энди Маррей, однако британец после операции на бедре решил не заявляться в одиночный разряд и сыграет только в парном.
Действующий чемпион Новак по сетке потенциально может встретиться в полуфинале с прошлогодним финалистом Кевином Андерсоном, а на другой половине сетки оказались Рафа и Роджер. В настоящий момент серб является главным фаворитом у букмекеров.
Не стоит забывать против Зверева, Чилича, Циципаса и других дерзких парней, которые способны на сенсацию. Да и нашего Хачанова списывать уж точно не стоит.
Потенциальные четвертьфиналы
Так будут выглядеть четвертьфинальные пары, если все фавориты будут побеждать.
Мужчины
Новак Джокович — Стефанос Циципас
Кевин Андерсон — Александр Зверев
Доминик Тим — Рафаэль Надаль
Кеи Нисикори — Роджер Федерер
Женщины
Эшли Барти — Анжелик Кербер
Кики Бертенс — Петра Квитова
Элина Свитолина — Каролина Плишкова
Симона Халеп — Наоми Осака
Промо-ролик нового розыгрыша турнира