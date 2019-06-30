Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность

На территории Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартует 133-й розыгрыш ежегодного турнира «Большого шлема» на траве — Уимблдона.

Традиционно определяются чемпионы в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырех — у старших юниоров. Действующие чемпионы одиночных разрядов — серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер.

Россия: много девушек и серьезные парни

Карен Хачанов globallookpress.com

В основной сетке турнира выступят сразу 11 россиянок, но лишь одна из них получила номер посева — это Дарья Касаткина, ставшая 29-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что из-за травмы выступить в Великобритании не сможет Екатерина Макарова, а Вера Звонарева и Евгения Родина снялись уже после старта квалификации. Что касается жеребьевки, то самая сложная соперница выпала Анастасии Павлюченковой — 13-й номер посева Белинда Бенчич из Швейцарии.

В прошлом году Касаткина вышла в четвертьфинал, поэтому все надежды именно на первую ракетку страны.

Отдельно стоит отметить Марию Шарапову, которая в 2004 году завоевала титул Уимблдона в 17 лет. В этом году она лишь в июне вернулась после травмы плеча и 4 месяцев перерыва. Игровой практики мало, но это возможность удивить публику и выступить достойно.

У мужчин в сетке всего трое россиян, зато каких! Хачанов и Медведев посеяны под 10-м и 11-м номерами. В прошлом году Карен дошел до четвертого круга, а Даниил — до третьего, но оба прогрессируют и вполне способны установить новый личный рекорд. Что касается Рублева, то для него это будет первый турнир за долгое время после травмы кисти.

Пары первого круга с участием россиян

Женщины

Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия)

Анастасия Потапова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

Айла Томлянович (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия, 29)

Вероника Кудерметова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия)

Светлана Кузнецова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13)

Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Варвара Финк (Россия)

Мария Шарапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция)

Екатерина Александрова (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)

Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия)

Виталия Дьяченко (Россия) — Кристина Младенович (Франция)

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 11) — Паоло Лоренци (Италия)

Карен Хачанов (Россия, 10) — Квон Сон У (Южная Корея)

Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублев (Россия)

И снова битва за вершину

Эшли Барти globallookpress.com

Главная интрига женской части турнира — традиционное для последнего года сражение за звание первой ракетки мира.

Еще после Бирмингема Наоми Осака лишилась этого статуса и уступила чемпионке «Ролан Гаррос» Эшли Барти. Теперь австралийку могут опередить сразу несколько соперниц — голландка Кики Бертенс, чешка Каролина Плишкова и ее соотечественница Петра Квитова.

Барти необходимо выиграть титул, чтобы гарантировать себе первую строчку. Но, если она ее и упустит, то сможет вернуть уже на следующих турнирах. Такие теперь WTA-доминирование.

На манеже все те же

Роджер Федерер globallookpress.com

В мужской сетке мы продолжаем обсуждать Большую тройку — Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович будут сражаться за титул, хотя всегда стоит оставлять место сенсации.

Но именно трио легендарных ветеранов добыло наибольшее количество титулов на турнирах «Большого шлема»: у Федерера — 20, у Надаля — 18, у Джоковича — 15. Раньше им компанию составлял Энди Маррей, однако британец после операции на бедре решил не заявляться в одиночный разряд и сыграет только в парном.

Действующий чемпион Новак по сетке потенциально может встретиться в полуфинале с прошлогодним финалистом Кевином Андерсоном, а на другой половине сетки оказались Рафа и Роджер. В настоящий момент серб является главным фаворитом у букмекеров.

Не стоит забывать против Зверева, Чилича, Циципаса и других дерзких парней, которые способны на сенсацию. Да и нашего Хачанова списывать уж точно не стоит.

Потенциальные четвертьфиналы

Так будут выглядеть четвертьфинальные пары, если все фавориты будут побеждать.

Мужчины

Новак Джокович — Стефанос Циципас

Кевин Андерсон — Александр Зверев

Доминик Тим — Рафаэль Надаль

Кеи Нисикори — Роджер Федерер

Женщины

Эшли Барти — Анжелик Кербер

Кики Бертенс — Петра Квитова

Элина Свитолина — Каролина Плишкова

Симона Халеп — Наоми Осака

Промо-ролик нового розыгрыша турнира