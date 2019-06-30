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    Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность

    Анонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона

    Уимблдон WTA ATP Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Дарья Касаткина Карен Хачанов Мария Шарапова Наоми Осака Симона Халеп Петра Квитова Кевин Андерсон Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич
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    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    На территории Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартует 133-й розыгрыш ежегодного турнира «Большого шлема» на траве — Уимблдона.
    Традиционно определяются чемпионы в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырех — у старших юниоров. Действующие чемпионы одиночных разрядов — серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер.

    Россия: много девушек и серьезные парни

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    В основной сетке турнира выступят сразу 11 россиянок, но лишь одна из них получила номер посева — это Дарья Касаткина, ставшая 29-й ракеткой мира.

    Стоит отметить, что из-за травмы выступить в Великобритании не сможет Екатерина Макарова, а Вера Звонарева и Евгения Родина снялись уже после старта квалификации. Что касается жеребьевки, то самая сложная соперница выпала Анастасии Павлюченковой — 13-й номер посева Белинда Бенчич из Швейцарии.

    В прошлом году Касаткина вышла в четвертьфинал, поэтому все надежды именно на первую ракетку страны.

    Отдельно стоит отметить Марию Шарапову, которая в 2004 году завоевала титул Уимблдона в 17 лет. В этом году она лишь в июне вернулась после травмы плеча и 4 месяцев перерыва. Игровой практики мало, но это возможность удивить публику и выступить достойно.

    У мужчин в сетке всего трое россиян, зато каких! Хачанов и Медведев посеяны под 10-м и 11-м номерами. В прошлом году Карен дошел до четвертого круга, а Даниил — до третьего, но оба прогрессируют и вполне способны установить новый личный рекорд. Что касается Рублева, то для него это будет первый турнир за долгое время после травмы кисти.

    Пары первого круга с участием россиян

    Женщины

    Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия)

    Анастасия Потапова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)

    Айла Томлянович (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия, 29)

    Вероника Кудерметова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия)

    Светлана Кузнецова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия)

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13)

    Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Варвара Финк (Россия)

    Мария Шарапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция)

    Екатерина Александрова (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)

    Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия)

    Виталия Дьяченко (Россия) — Кристина Младенович (Франция)

    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия, 11) — Паоло Лоренци (Италия)

    Карен Хачанов (Россия, 10) — Квон Сон У (Южная Корея)

    Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублев (Россия)

    И снова битва за вершину

    Эшли Барти
    globallookpress.com

    Главная интрига женской части турнира — традиционное для последнего года сражение за звание первой ракетки мира.

    Еще после Бирмингема Наоми Осака лишилась этого статуса и уступила чемпионке «Ролан Гаррос» Эшли Барти. Теперь австралийку могут опередить сразу несколько соперниц — голландка Кики Бертенс, чешка Каролина Плишкова и ее соотечественница Петра Квитова.

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    • Барти необходимо выиграть титул, чтобы гарантировать себе первую строчку. Но, если она ее и упустит, то сможет вернуть уже на следующих турнирах. Такие теперь WTA-доминирование.

    На манеже все те же

    Роджер Федерер
    globallookpress.com

    В мужской сетке мы продолжаем обсуждать Большую тройку — Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович будут сражаться за титул, хотя всегда стоит оставлять место сенсации.

    Но именно трио легендарных ветеранов добыло наибольшее количество титулов на турнирах «Большого шлема»: у Федерера — 20, у Надаля — 18, у Джоковича — 15. Раньше им компанию составлял Энди Маррей, однако британец после операции на бедре решил не заявляться в одиночный разряд и сыграет только в парном.

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    • Действующий чемпион Новак по сетке потенциально может встретиться в полуфинале с прошлогодним финалистом Кевином Андерсоном, а на другой половине сетки оказались Рафа и Роджер. В настоящий момент серб является главным фаворитом у букмекеров.

    Не стоит забывать против Зверева, Чилича, Циципаса и других дерзких парней, которые способны на сенсацию. Да и нашего Хачанова списывать уж точно не стоит.

    Потенциальные четвертьфиналы

    Так будут выглядеть четвертьфинальные пары, если все фавориты будут побеждать.

    Мужчины

    Новак Джокович — Стефанос Циципас

    Кевин Андерсон — Александр Зверев

    Доминик Тим — Рафаэль Надаль

    Кеи Нисикори — Роджер Федерер

    Женщины

    Эшли Барти — Анжелик Кербер

    Кики Бертенс — Петра Квитова

    Элина Свитолина — Каролина Плишкова

    Симона Халеп — Наоми Осака

    Промо-ролик нового розыгрыша турнира

    Промо турнира
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