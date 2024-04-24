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    «Милуоки» удвоит преимущество в серии?

    «Милуоки» — «Индиана». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Индиана»
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    «Торонто» — «Индиана»
    Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 24 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Апреля 2024 года
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    «Милуоки»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях.

    Последние матчи: Серия до четырёх побед всё рассудит. Напомним, что «Индиана» и «Милуоки» уже играли между собой на решающей стадии, было это в рамках полуфинала ин-сизона НБА. Теперь команда из штата «Висконсин» намерена взять реванш у «иноходцев» и это команде вполне удаётся. В первой битве серии «Милуоки» переиграл «Индиану» (109:94).

    В этой встрече результативностью в составе победителей отметился Дэмиан Лиллард, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «олени» проиграли «Орландо» (88:113) и «Оклахоме» (107:125), было это в рамках регулярного чемпионата.

    «Индиана»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Индиана» стартовала с проигрыша в первом раунде плей-офф, уступив «Милуоки» (94:109). Несмотря на проигрыш в составе команды из Индианаполиса стоит отметить результативную игру в исполнении Паскаля Сиакама, который стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Иноходцы» в последних пяти играх одержали 3 победы, переиграв «Торонто» (140:123), «Майами» (117:115) и «Атланту» (157:115).

    Статистика для ставок

    • В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (109:94)

    • «Милуоки» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей

    • «Милуоки» и «Индиана» одержали по три победы в пяти матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Индианы» — 1.97.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Милуоки» открыл счёт победам в дуэли против «Индианы» и останавливаться на достигнутом не собирается. Команде может не помочь ключевой игрок Яннис Адетокунбо, однако после первой победы над «иноходцами», баскетболисты из штата Висконсин вполне могут добиться добиться второй победы в серии.

    Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: 203 очка забросили баскетболисты «Милуоки» и «Индианы» в первой встречи серии противостояния. Не исключаем вероятности того, что соперники сыграют по низам и во втором поединке противостояния.

    Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Индиана» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» удвоит преимущество в серии?
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