Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 24 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях.

Последние матчи: Серия до четырёх побед всё рассудит. Напомним, что «Индиана» и «Милуоки» уже играли между собой на решающей стадии, было это в рамках полуфинала ин-сизона НБА. Теперь команда из штата «Висконсин» намерена взять реванш у «иноходцев» и это команде вполне удаётся. В первой битве серии «Милуоки» переиграл «Индиану» (109:94).

В этой встрече результативностью в составе победителей отметился Дэмиан Лиллард, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Милуоки» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «олени» проиграли «Орландо» (88:113) и «Оклахоме» (107:125), было это в рамках регулярного чемпионата.

«Индиана»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Индиана» стартовала с проигрыша в первом раунде плей-офф, уступив «Милуоки» (94:109). Несмотря на проигрыш в составе команды из Индианаполиса стоит отметить результативную игру в исполнении Паскаля Сиакама, который стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Иноходцы» в последних пяти играх одержали 3 победы, переиграв «Торонто» (140:123), «Майами» (117:115) и «Атланту» (157:115).

Статистика для ставок

В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (109:94)

«Милуоки» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей

«Милуоки» и «Индиана» одержали по три победы в пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Индианы» — 1.97.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Милуоки» открыл счёт победам в дуэли против «Индианы» и останавливаться на достигнутом не собирается. Команде может не помочь ключевой игрок Яннис Адетокунбо, однако после первой победы над «иноходцами», баскетболисты из штата Висконсин вполне могут добиться добиться второй победы в серии.

Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 1.88.

Прогноз: 203 очка забросили баскетболисты «Милуоки» и «Индианы» в первой встречи серии противостояния. Не исключаем вероятности того, что соперники сыграют по низам и во втором поединке противостояния.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.85.