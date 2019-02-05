Прогнозы и ставки на футбол 5 февраля

«Марсель» — «Бордо»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

В минувших двух матчах чемпионата Франции «Марсель» проиграл с одинаковым результатом 1:2 «Лиллю» дома и «Реймсу» в гостях.

«Южане», которые переживают сейчас не лучшие времена, на данный момент только десятые в турнирной таблице Лиги 1, с отставание от еврокубковой зоны на шесть очков.

«Жирондинцы», как и их предстоящий противник, также проиграли два своих последних поединка. Эти поражение состоялись от «Страсбура» в игре чемпионата и Кубка лиги (0:1 и 2:3).

«Бордо» находятся на две строки ниже в турнирной таблице, отставая от «Марселя» на три очка и имея на одну встречу меньше.

«Марсель» в целом неплохо выступает на своей арене. По всей видимости, в родных пенатах он не должен проиграть.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Вулверхэмптон» — «Шрусбери Таун»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

В первом поединке этих команд на поле «Шрусбери» оппоненты расписали результативную ничью со счетом 2:2. При этом старшим по классу пришлось отыгрываться с 0:2.

После того поединка «волки» провели две встречи в АПЛ, и обе выиграли. Сначала они разгромили дома «Вест Хэм» (3:0), а потом на выезде одолели «Эвертон» (3:1). С 37 очками «бродяги» идут седьмыми в АПЛ.

С учетом всех турниров «Шрусбери Таун» не может победить в четырех поединках кряду, проиграв последние два из них.

Эти поражения пришлись на матчи Лиги 1, в которой выступает команда, от «Брэдфорд Сити» (3:4) и «Лутон Таун» (0:3). В третьем по силе английском дивизионе «Шрусбери» идет в зоне вылета, на предпоследнем месте.

Прогнозируем, что «волки» смогут победить в основном времени.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 1.20.

КПР — «Портсмут»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

С учетом всех турниров у «обручей» 4-матчевая безвыигрышная серия, состоящая из трех поражений и одной ничьей, которая пришлась на матч против «Портсмута» (1:1) в Кубке.

Три других встречи состоялись в рамках Чемпионшипа, где КПР с 39 баллами занимает только 14 позицию.

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«Помпеи», которые это сезон проводят в третьем по силе дивизионе Англии, где они расположились на третье строке в турнирной таблице, также имеют безвыигрышную серию.

У «Портсмута» она составляет три игры кряду, две которые пришлись на матчи чемпионата и одна на кубковый поединок.

В этой встрече рекомендуем поставить, что один из лидеров Лиги 1 сможет забить гол середняку Чемпионшипа.

Ставка: «Портсмут» забьет за 1.55.

Общий коэффициент — 2.47. 0