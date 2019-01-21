Прогнозы и ставки на футбол 21 января

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Австралия — Узбекистан

Футбол. Кубок Азии. 1/8 финала

Победитель прошлого розыгрыша Кубка Азии не без проблем преодолел групповой этап. Стартовали австралийцы с неожиданного поражения от Иордана со счетом 0:1.

Во втором туре они не оставили шансов Палестине, разгромив их — 3:0. Заключительный матч группового раунда принес Австралии победу над Сирией, добытую на последней минуте встречи — 3:2.

Узбеки в минувшем розыгрыше Кубка Азии были выбиты Южной Кореей в первом раунде плей-офф, проиграв им только в овертайме (0:2).

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На полях ОАЭ Узбекистан стартовал с двух побед, поочередно одолев Оман (2:1) и Туркменистан (4:0). Третий матч турнира узбеки проиграли Японии (1:2) и отдали им первое место в группе.

Прогнозируем, что Австралия пройдет Узбекистан и продолжит защиту своего титула.

Ставка: проход Австралии за 1.40.

ОАЭ — Киргизия

Футбол. Кубок Азии. 1/8 финала

Хозяева турнира в матче-открытии расписали мировую с Бахрейном со счетом 1:1. Во втором матче группового этапа эмиратовцы добыли единственную победу на КА, обыграв Индию — 2:0.

В заключительном матче квартета ОАЭ поделил очки с Таиландом (1:1) и с пятью баллами занял первое место в группе А.

Киргизы с тремя очками смогли пробиться в 1/8 финала Кубка Азии. Эти баллы они добыли в заключительном матче группы, одолев Филиппины со счетом 3:1.

Два других поединка Киргизия проиграла. Сперва она проиграла Китаю (1:2), а затем оказалась слабее Южной Кореи (0:1).

Хозяева однозначно должны проходить дальше, но забить Киргизии много, как мы считаем, они не смогут. Наш прогноз — ИТМ 2,5 ОАЭ за 1,39.

Ставка: ОАЭ забьет меньше 2,5 голов за 1,39.

«Ювентус» — «Кьево»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Туринцы выиграли первую половину чемпионата Италии, опередив ближайшего преследователя на девять баллов.

Обе игры в новом году «Юве» выиграл. Сперва «черно-белые» выбили из Кубка Италии «Болонью», обыграв их на ее поле со счетом 2:0, затем минимально переиграли «Милан» (1:0) в Суперкубке.

«Летающие ослы» только в 19 туре Серии А смогли добыть первую победу в чемпионате, одолев на своей арене «Фрозиноне» со счетом 1:0.

С восемью баллами «Кьево» находится на дне в турнирной таблице. До 17-й спасительной строки им не хватает девяти очков.

Лидер итальянского первенства не должен испытать проблем с безнадежным аутсайдером. Прогнозируем, что «Ювентус» победит и не пропустит.

Ставка: «Юве» победит и не пропустит за 1,60.

Общий коэффициент — 3.11. 0