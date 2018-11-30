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    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 30 ноября
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    «Рубин» — «Динамо»

    Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур

    Казанцы закончили первый круг чемпионата на девятой позиции, набрав в 15 поединках 21 очко. При этом, девять из 15 матчей «рубиновые» свели вничью.

    На данный момент у «Рубина» 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионата, где он четыре игры свел вничью при одном поражении. Месяц тому назад эти команды играли в Казани в Кубке России. И тогда казанцы взяли верх со счетом 1:0.

    У «бело-голубых» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, а с кубковой игрой — 5-матчевая. В этот период столичный клуб сыграл три раза вничью — 0:0 и в последнем туре проиграл «Енисею» на своем поле — 1:2.

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    • «Динамо» (16 баллов) находится на 12 строке в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону всего лишь на два очка.

    Прогнозируем, что «Рубин» в домашней игре пополнит свою копилку очками.

    Ставка: 1Х за 1.25.

    «Фортуна» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

    «Фортуна» после неудачного старта в Бундеслиги в последнее время набрала неплохой ход. В 11 туре дюссельдорфцы разгромили на своем поле «Герту» со счетом 4:1, а в следующем игровом дне ушли от поражения с «Баварией» — 3:3.

    После 12 матчей чемпионата «Фортуна» еще идет в зоне вылета, имея в своем активе восемь баллов, но отставание от спасительной 15 строки составляет два пункта.

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    «05» перед 13 туром немецкого первенства расположились на 10 позиции, набрав в 12 поединках 15 очков.

    Проиграв в прошлом матче «Боруссии Д» (1:2) дома, «Майнц» таким образом прервал свою победную серию, состоящую из двух матчей кряду.

    «Фортуна» ожила в последних матчах, и в игре с середняком вправе рассчитывать на пополнение своего актива.

    Ставка: 1Х за 1.51.

    «Сент-Этьен» — «Нант»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    «Зелены» с 23 очками занимают после 14 матчей французского первенства шестую позицию, уступая второй строке всего лишь четыре очка.

    Проиграв в прошлом туре «Лиону» (0:1), «Сент-Этьен» прервал свою серию без поражений, которая на тот момент насчитывала четыре игры кряду в чемпионате.

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    • «Канарейки» идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе после 14 матчей 17 очков.

    С учетом всех турниров у «Нанта» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой он четыре игры выиграл и две свел вничью. Ничейные результаты пришлись на последние два поединка (с «Ренном» и «Анжером» — по 1:1).

    «Зеленые» на своем поле выступают неплохо, и как мы считаем, проиграть не должны.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.45. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45.
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