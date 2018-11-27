Прогнозы и ставки на футбол 27 ноября

ЦСКА — «Виктория»

Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

«Армейцы» сохраняют призрачные шансы пробиться в 1/8 финала ЛЧ. Но для этого им нужно одержать две победы в двух оставшихся матчах и ждать осечек от конкурентов, от которых они отстают на пять очков.

А для продолжения борьбы в Лиге Европы столичному клубу будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке. Ведь они опережают своего противника на три пункта.

Последние две игры на внутренней арене ЦСКА выиграл с одинаковым результатом 2:0. Сначала у «Зенита» дома, а затем у «Ахмата» на выезде.

Чехи переживают сейчас не лучшие времена. Клуб из Плзени не может выиграть уже в трех играх кряду. Начали с разгромного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов — 0:5 на своей арене. Потом свели два поединка вничью во внутреннем первенстве и упустили лидерство «Славии» в чемпионате.

Прогнозируем, что «армейцы» будут стараться заработать три очка в этой игре и отложат решение выхода в плей-офф ЛЧ на последний тур, а также гарантируют себе евровесну хотя бы в ЛЕ.

Ставка: победа ЦСКА за 1.75.

«Ювентус» — «Валенсия»

Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

«Юве» опережает своего предстоящего соперника, который с пятью баллами расположился на третьем месте в группе, на четыре очка. И в случае непроигрыша в этом поединке решит вопрос с выходом в 1/8 финала ЛЧ.

Туринцы в первом матче этих команд выиграли со счетом 2:0. С таким же результатом они одержали победу в последнем матче чемпионата, одолев СПАЛ.

«Летучим мышам», которые гарантировали себе как минимум третью позицию, а с ней и билет в плей-офф ЛЕ, необходимо только побеждать в предстоящей игре, чтобы не потерять шансы на выход в 1/8 ЛЧ.

И хотя «Валенсия» сейчас набрала неплохой ход (три победы в последних трех матчах), ей очень трудно будет рассчитывать на положительный результат в Турине.

По всей видимости, хозяева одержат победу и забронирую себе место в плей-офф ЛЧ.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.42.

«Лион» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур

«Ткачи» в первом туре смогли нанести неожиданное поражение англичанам в их логове (2:1). Правда эта победа пока единственная в чемпионской лиги у них. После «Лион» все свои три матча свел вничью.

С шестью очками «аристократы» сейчас на второй позиции, но им в спину дышат «Хоффенхайм» (три очка) и «Шахтер» (2), с которым французам играть в последнем туре.

«Горожане» после осечке в игре с французами (1:2), остальные свои матчи в Лиге чемпионов выиграли с общим счетом 11:1. И с девятью баллами «МанСити» на первой строке. И для выходя в 1/8 финала им будет достаточно набрать одно очко в оставшихся двух встречах.

Думаем, что англичане возьмут реванш у «Лиона» за поражение в первом круге и завоюют первое место в своем квартете, а с ним у путевку в плей-офф ЛЧ.

Ставка: победа «МанСити» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.55. 0