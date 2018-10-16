Прогнозы и ставки на футбол 16 октября

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    Казахстан — Андорра

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    Казахи набрали только два очка и безнадежно отстали от первой Грузии аж на семь пунктов. В первом туре они как раз проиграли грузинам на своем поле со счетом 0:2.

    Во втором игровом дне в Лиге наций Казахстан упустил победу над предстоящим соперником (1:1), пропустив за несколько минут до конца матча. В третьем туре сине-желтые гостили в Латвии, где тоже сыграли вничью со счетом 1:1.

    Сборная княжества набрала столько же очков, как и их предстоящий противник. Стартовая игра Лиги наций принесла им безголевую ничью с Латвией на выезде.

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    • Во втором туре Андорра поделила очки с Казахстаном (1:1), и только в третьем игровом дне андоррцы крупно проиграли в Грузии — 0:3.

    Казахам практически не приходится рассчитывать на победу в группе, но одержать победу над аутсайдером квартета на своем поле они обязаны.

    Ставка: сухая победа сборной Казахстана за 1,60.

    Словения — Кипр

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    Словенцы проиграли все три игры в Лиге наций и на данный момент занимают последнее место в своем квартете. Началась эта серия с домашнего поражения от Болгарии (1:2).

    Затем с таким же результатом Словения на выезде уступила предстоящему противнику. В третьем туре тоже оказались слабее Норвегии (0:1) в гостях.

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    Киприоты заработали только три очка и расположились на третьей строке Лиги С группы 3. Стартовали с выездного поражения от Норвегии (0:2).

    Во втором туре взяли верх над Словенией (2:1), вырвав победу в самой концовке игры. Последнюю игру в Лиге наций островитяне проиграли Болгарии (1:2), выигрывая после первого тайма.

    Словенцы на своем поле должны переиграть Кипр и покинуть последнее место в группе.

    Ставка: победа сборной Словении за 1,65.

    Ирландия — Уэльс

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    Айриши с одним баллом расположились на последней строке в своей группе. Единственное очко ирландцы набрали накануне, сыграв вничью с Данией (0:0) дома.

    А вот первая игра в Лиге наций закончилась выездным разгромным поражением от предстоящего противника со счетом 1:4, пропустив еще в первом тайме три гола. Между этими поединками Ирландия сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеской игре.

    Валлийцы завоевали только три пункта и занимают второе место в своей группе. В первом туре они переиграли Ирландию со счетом 4:1.

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    Затем Уэльс проиграл Дании (0:2) в гостевой встрече Лиги наций. После этих матчей драконы проиграли еще и Испании (1:4) дома в контрольном поединке.

    У валлийцев будет отсутствовать их главная звезда — Гарет Бейл. В последнее время обе сборные не особо блещут атакующими действиями. Прогнозируем, что и эта игра не буде результативной.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,40.

    Общий коэффициент — 3.69. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.69.
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