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    Прогнозы и ставки на футбол 16 августа

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 16 августа
    Олег Шатов
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    «Зенит» — «Динамо» Минск

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    Петербургский «Зенит» практически лишился шансов на выход в раунд плей-офф Лиги Европы, проиграв «Динамо» в Минске со счетом 0:4.

    Да, Сергей Семак привез с столицу Белоруссии не всех сильнейших игроков, но это не может служить оправданием столь безвольной игры от «сине-бело-голубых».

    Сможет ли «Зенит» отыграться у себя дома? Нам кажется, что как минимум он должен попробовать сотворить чудо и заодно реабилитироваться в глазах родных болельщиков.

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    • Не возьмемся сказать, что питерцы пройдут в следующий раунд, но победить с разницей в два мяча им вполне по силам.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 1,59.

    «Университатя» — «Лейпциг»

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    Фаворит в данной паре очевиден — «Лейпциг». Немецкая команда победила на своем поле 3:1 и уже находится в шаге от раунда плей-офф.

    В предыдущем раунде квалификации «быки» пребывали в схожем положении, когда дома обыграли «Хеккен» 4:0, а в Швецию поехали лишь для того, чтобы сохранить преимущество, сыграв 1:1.

    Конечно, «Лейпциг» сильнее своего румынского оппонента, но вряд ли сейчас он готов показывать максимум своих возможностей, тем более что совсем скоро в Германии стартует новый сезон.

    Вполне вероятно, что «Лейпциг» вновь победит, но вряд ли разница будет больше одного мяча.

    Ставка: победа «Университати» с форой +1,5 за 1,73.

    «Бернли» — «Истанбул Башакшехир»

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    В Турции «Бернли» и «Истанбул Башакшехир» голов не забили, сыграв вничью, поэтому основные события в этом противостоянии развернуться в Англии.

    Нужно отметить, что фаворитом встречи букмекеры считают англичан, однако мы рискнем с ними не согласиться по нескольким причинам.

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    Во-первых, на своем поле «Истанбул Башакшехир» владел заметным преимуществом и нанес в восемь раз больше ударов по воротам соперника! Во-вторых, команда Абуллы Авчи находится в хорошей форме, что доказала накануне, когда победила «Трабзонспор» (2:0).

    В-третьих, английские клубы традиционно слабо выступают в Лиге Европы, особенно если это касается явных середняков, к которым и относится «Бернли».

    Не будем заранее отдавать победу стамбульцам, но предположим, что свой гол на «Терф Мур» они забьют.

    Ставка: «Истанбул Башакшехир» забьет за 1,64.

    Общий коэффициент — 4,51. 0

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