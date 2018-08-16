Прогнозы и ставки на футбол 16 августа

«Зенит» — «Динамо» Минск

Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Петербургский «Зенит» практически лишился шансов на выход в раунд плей-офф Лиги Европы, проиграв «Динамо» в Минске со счетом 0:4.

Да, Сергей Семак привез с столицу Белоруссии не всех сильнейших игроков, но это не может служить оправданием столь безвольной игры от «сине-бело-голубых».

Сможет ли «Зенит» отыграться у себя дома? Нам кажется, что как минимум он должен попробовать сотворить чудо и заодно реабилитироваться в глазах родных болельщиков.

Не возьмемся сказать, что питерцы пройдут в следующий раунд, но победить с разницей в два мяча им вполне по силам.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1,5 за 1,59.

«Университатя» — «Лейпциг»

Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Фаворит в данной паре очевиден — «Лейпциг». Немецкая команда победила на своем поле 3:1 и уже находится в шаге от раунда плей-офф.

В предыдущем раунде квалификации «быки» пребывали в схожем положении, когда дома обыграли «Хеккен» 4:0, а в Швецию поехали лишь для того, чтобы сохранить преимущество, сыграв 1:1.

Конечно, «Лейпциг» сильнее своего румынского оппонента, но вряд ли сейчас он готов показывать максимум своих возможностей, тем более что совсем скоро в Германии стартует новый сезон.

Вполне вероятно, что «Лейпциг» вновь победит, но вряд ли разница будет больше одного мяча.

Ставка: победа «Университати» с форой +1,5 за 1,73.

«Бернли» — «Истанбул Башакшехир»

Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

В Турции «Бернли» и «Истанбул Башакшехир» голов не забили, сыграв вничью, поэтому основные события в этом противостоянии развернуться в Англии.

Нужно отметить, что фаворитом встречи букмекеры считают англичан, однако мы рискнем с ними не согласиться по нескольким причинам.

Все прогнозы на Лигу Европы

Во-первых, на своем поле «Истанбул Башакшехир» владел заметным преимуществом и нанес в восемь раз больше ударов по воротам соперника! Во-вторых, команда Абуллы Авчи находится в хорошей форме, что доказала накануне, когда победила «Трабзонспор» (2:0).

В-третьих, английские клубы традиционно слабо выступают в Лиге Европы, особенно если это касается явных середняков, к которым и относится «Бернли».

Не будем заранее отдавать победу стамбульцам, но предположим, что свой гол на «Терф Мур» они забьют.

Ставка: «Истанбул Башакшехир» забьет за 1,64.

Общий коэффициент — 4,51. 0