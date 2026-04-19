Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 21 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 29 поражений.
Последние матчи: «Никсы» добились успеха в первом матче противостояния с «Атлантой» (113:102). В составе нью-йоркцев результативной игрой отметился Джален Брансон, набравший 28 очков.
Не сыграют: После травм в строй команды вернулись О Джи Ануноби, Джален Брансон и Митчелл Робинсон.
Состояние команды: В последних матчах «никсы» одержали победы над «Торонто» (112:95), «Бостоном» (112:106), «Атлантой» (108:105).
«Атланта»
Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 6-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 36 поражений.
Последние матчи: «Ястребы» уступили «никсам» в первом матче плей-офф НБА (102:113).
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.
Состояние команды: В последних матчах «Атланта» обменялась победами с «Кливлендом» (124:102, 116:122), а также проиграла «Майами» (117:143) и «Нью-Йорку» (105:108).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции
- «Атланта» вышла в плей-офф с 6-го места Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал две победы над «Атлантой» (108:105, 128:125)
- «Атланта» добилась победы над «Нью-Йорком» во втором очном поединке (111:99)
- В первом матче плей-офф «Нью-Йорк» переиграл «Атланту» (113:102)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.41. На победу «Атланты» — 2.91.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.
Прогноз: «Нью-Йорк» переиграл «Атланту» в первом матче серии с разницей +11 очков. В строю «никсов» снова играют Брансон, Робинсон и Ануноби. Не исключаем, что «Никс» добьётся очередного успеха в противостоянии с «ястребами».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-7) с коэффициентом 2.04.
Прогноз: В первом матче серии плей-офф «никсы» и «ястребы» набрали на двоих 215 очков.
Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.92.