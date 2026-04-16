С кем сыграет «Детройт» в плей-офф НБА?

В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 18 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Орландо»

Путь в плей-ин: «Орландо» пробился в плей-ин турнира, расположившись на 8-м месте Восточной конференции. В регулярном чемпионате «маги» одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: В полуфинале плей-ин «маги» сразились с «Филадельфией», на кону было 7-е место. Однако «Орландо» не смогли составить конкуренцию «76-м», проиграв со счётом 97:109. Всё же у команды ещё есть шанс на путёвку, всё решится в ключевом поединке против «Шарлотт».

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Орландо» проиграл не только «Филадельфии», но и «Бостону» (108:113). Также баскетболисты Джамала Мосли выиграли у «Чикаго» (127:103), «Миннесоты» (132:120), «Детройта» (123:107).

«Шарлотт»

Путь в плей-ин: «Шарлотт» в Восточной конференции финишировал на итоговом 9-м месте, «шершни» одержали 44 победы и потерпели 38 поражений.

Последние матчи: «Шершни» одержали победу в сложном матче против «Майами» (127:126) и сохранили шансы на проход в плей-офф. В поединке против «хитовцев» всё решилось в овертайме, основное время матча завершилось вничью (114:114). Вклад в победу команды внёс Ламело Болл, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

Не сыграют: Из-за травмы лодыжки команде не поможет Пи Джей Халл.

Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» одержал победы над «Миннесотой» (122:108), «Нью-Йорком» (110:96), а также уступил в играх против «Бостона» (102:113), «Детройта» (110:118).

Статистика для ставок

В первом круге регулярного чемпионата «Орландо» одержал победу над «Шарлотт» (123:107)

Затем «Шарлотт» трижды обыграл «Орландо» (120:105, 124:97, 130:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.52. На победу «Орландо» — 2.53.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Шарлотт» в этом сезоне смог три раза обыграть «Орландо» за исключением первой игры. «Шершни» сейчас на ходу и после измотанной игры с «Майами» могут бросить все силы на финальную игру плей-ин.

2.00 Фора «Шарлотт» (-5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Орландо» — «Шарлотт» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Шарлотт» (-5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.93 ТБ 218.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Орландо» — «Шарлотт» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.93.