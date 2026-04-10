прогноз на матч НБА, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахома». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Денвер — Портленд с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Денвер»

Турнирная таблица: За два тура до окончания группового этапа «Денвер» занимает третье место в Западной конференции, одержав 52 победы и потерпев 28 поражений. «Самородки» обеспечили участие в плей-офф, вопрос заключается лишь в том, с какого места команда выйдет — с третьего, четвертого или пятого.

Последние матчи: «Денвер» добился домашней победы над «Мемфисом» (136:119). В составе «самородков» результативной игрой отметился Джамал Мюррэй, который отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: «Денвер» одержал победу в 10 матчах подряд, выиграв также у «Сан-Антонио» (136:134 ОТ), «Юты» (130:117, 135:129), «Голден Стэйт» (116:93), «Далласа» (142:135), «Финикса» (125:123), «Портленда» (137:132 ОТ, 128:112), «Торонто» (121:115).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф НБА с первого места Западной конференции. «Громобойцы» в 80 матчах одержали 64 победы и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: Чет Хольмгрен отличился в матче против «Лос-Анджелес Клипперс». Центровой «Оклахомы» оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. «Громобойцы» в итоге одержали победу над «парикмахерами» (128:110).

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «громовержцы» выиграли у «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:87, 139:96), «Юты» (146:111), «Детройта» (114:110 ОТ), «Чикаго» (131:113), «Нью-Йорка» (111:100).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» трижды обыграла «Денвер» (129:126, 127:121 ОТ, 121:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Оклахомы» — 4.55.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Денвер» выдаёт победную серию из 10 матчей, но именно «Оклахома» — та команда, которая может остановить «наггетсов». В этом сезоне «громобойцы» смогли три раза обыграть «самородков». Лидер Запада на опыте и классе может повторить успех.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Денвер» — «Портленд» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (+5.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: В матчах с участием этих команд в среднем набирается около 240 очков.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Денвер» — «Портленд» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.33.