В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 7 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» практически потерял все шансы догнать «Оклахому» в Западной конференции. Однако, техасцы вышли в плей-офф со второго места, одержав 59 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: «Шпоры» потерпели фиаско в матче против «Денвера» (134:136 ОТ). Основное время поединка завершилось вничью со счётом 124:124.
Не сыграют: В составе «Сан-Антонио» из-за травмы лодыжки не сыграет Давид Гарсия.
Состояние команды: Отметим, что в матче против «Денвера» прервалась 11-матчевая победная серия техасского коллектива. Ранее «Сан-Антонио» переиграли «Голден Стэйт» (127:113), «Чикаго» (129:114), «Милуоки» (127:95), «Мемфис» (123:98), «Майами» (136:111), «Индиана» (134:119), «Финикс» (101:100), «Сакраменто» (132:104), «Лос-Анджелес Клипперс» (118:99, 119:115), «Шарлотт» (115:102).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает седьмое место, одержав 43 победы и потерпев 35 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «76-е» уступили лидеру Востока — «Детройту» (93:116).
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия из строя команды выбыл Камерон Пейн.
Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Сиксерс» одержали победы над «Вашингтоном» (153:131), «Шарлотт» (118:114), «Миннесотой» (115:103), а также проиграли «Майами» (109:119).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции
- «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Филадельфию» (131:91)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Филадельфии» — 3.75.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Сан-Антонио» и «Филадельфия» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «76-х» с разницей в 40 очков. Лидер техасцев Вембаньяма набрал неплохую форму и вполне способен принести «Спёрс» очередную победу над «Сиксерс».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-8.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первом очном матче сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Филадельфия» на двоих набрали 222 очка. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 236.5 с коэффициентом 1.93.