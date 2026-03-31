прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» в Восточной конференции занимает 1-е место, одержав 54 победы и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура лидер Востока проиграл на выезде «Оклахоме» (110:114 ОТ), основное время поединка завершилось вничью (101:101).

Не сыграют: Ключевой игрок «Детройта» Кейд Каннингем пропустит игру с «Торонто» из-за болезни.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» переиграл «Миннесоту» (109:87), «Нью-Орлеан» (129:108), «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110), а также уступил в игре против «Атланты» (129:130 ОТ).

«Торонто»

Турнирная таблица: Канадцы в Восточной конференции занимают 5-е место, одержав 42 победы и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Торонто» переиграл «Орландо» (139:87). Ключевую роль в победе команды сыграл Ар Джей Барретт, форвард набрал в матче 24 очка.

Не сыграют: В поединке против «Детройта» не сыграет Иммануэля Квикли, защитник канадской команды, получил травму ноги.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Нью-Орлеаном» (119:106), «Ютой» (143:127), и проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (94:119), «Финиксу» (98:120).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Детройт» переиграл «Торонто» (113:95)

«Торонто» взял реванш у Детройта (119:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Торонто» — 2.23.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.13.

Прогноз: В этом сезоне команды сыграли два матча и обменялись победами. Разница между командами составила 11 и 18 очков. «Торонто» в последних матчах регулярного чемпионата улучшил положение, можно сыграть на форе канадцев.

Ставка: Фора «Торонто» (+2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.94.