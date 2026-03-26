В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Сакраменто с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Орландо»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Орландо» занимает 10-е место, одержав 38 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Орландо» потерпел новое поражение в регулярном чемпионате, проиграв в этот раз на выезде «Кливленду» (131:136).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Орландо» находится лидер Франц Вагнер, который травмировал лодыжку. Из строя команды также выбыли Энтони Блэк (травма спины), Джонатан Айзек (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Орландо» проиграл в шести матчах подряд, уступив не только «Кливленду», но и «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:105), «Индиане» (126:128), «Шарлотт» (111:130), «Оклахоме» (108:113) и «Атланте» (112:124).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» доигрывает сезон в регулярном чемпионате, калифорнийцы не претендуют на выход в плей-ин, занимая в Западной конференции последнее 15-е место. «Кингз» одержали 19 побед и потерпели 54 поражения.

Последние матчи: «Короли» проиграли в гостевом матче «Шарлотт» со счётом 90:134.

Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Прешес Ачиува, Дрю Юбэнкс, Киллиан Хейс, Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.

Состояние команды: В последних матчах «Сакраменто» одержал победы над командами «Бруклин» (126:122), «Юта» (116:111), но проиграл «Сан-Антонио» (104:132), «Филадельфии» (118:139).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Сакраменто» — 6.95.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне «Орландо» одержал победу над калифорнийцами с разницей в 37 очков. Ожидаем новой успешной игры «магов» против«Сакраменто».

Ставка: Фора «Орландо» (-18.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Орландо» и «Сакраменто» забрасывают 225 очков.

Ставка: ТМ 230.5 с коэффициентом 1.93.