Одержит ли «Сан-Антонио» победу во Флориде?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Майами — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Майами»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Майами» занимает 9-е место, одержав 38 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Флориды в гостях проиграли «Хьюстону» со счётом 122:123.

Не сыграют: Канадский форвард «хитовцев» Эндрю Уиггинс пропустит игру из-за травмы пальца.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Майами» проиграли в четвёртом матче подряд, «хитовцы» также уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:134), «Шарлотт» (106:136), «Орландо» (117:121).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2-е место, одержав 53 победы и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» на домашней арене переиграл «Индиану» (134:119). Ключевую роль в поединке сыграл Келдон Джонсон, форвард отправил в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: Девин Васселл выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал пятую победу подряд, помимо игры с «Индианой», «шпоры» переиграли «Финикс» (101:100), «Сакраменто» (132:104), «Лос-Анджелес Клипперс» (119:115), «Шарлотт» (115:102).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сан-Антонио» переиграл «Майами» (107:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Майами» — 2.65.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Сан-Антонио» знает, как подобрать ключи к кольцу «Майами», в первом круге «шпоры» переиграли соперника с разницей в 6 очков и вполне могут одержать ещё одну победу.

2.12 Фора «Сан-Антонио» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Майами» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-7.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В первом круге «Сан-Антонио» и «Майами» набрали на двоих 208 очков.

2.33 ТМ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Майами» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТМ 235.5 с коэффициентом 2.33.