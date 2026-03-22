Кто склонит чашу весов в свою пользу?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 23 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сакраменто — Бруклин с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» доигрывает сезон в регулярном чемпионате, калифорнийцы не претендуют на выход в плей-ин, занимая в Западной конференции последнее 15-е место. «Кингз» в 71 сыгранной встрече одержали 18 побед и потерпели 53 поражения.

Последние матчи: Калифорнийцы на своей арене потерпели поражение в матче против «Филадельфии» (118:139).

Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Сакраменто» одержал победы над «Ютой» (116:111), «Лос-Анджелес Клипперс» (118:109), но проиграл в матчах против «Сан-Антонио» (104:132), «Шарлотт» (109:117).

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» также не претендует на участие в финальной части НБА. Команда из Нью-Йорка занимает 13-е место в Восточной конференции при 17 победах и 53 поражениях.

Последние матчи: «Бруклин» завершил домашнюю серию игр поражением от «Нью-Йорка» (92:93).

Не сыграют: Нью-йоркцы не смогут рассчитывать на травмированных игроков: Егора Дёмина, Майкла Портера-младшего, Дэйрона Шарпа.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в шестом матче подряд, проиграв не только «Нью-Йорку», но и «Оклахоме» (92:121), «Портленду» (95:114), «Филадельфии» (97:104), «Атланте» (97:108), «Детройту» (100:138).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занимает 15-е место в Западной конференции

«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники обменялись победами

«Бруклин» переиграл «Сакраменто» (108:103)

«Сакраменто» взял реванш у «Бруклина» (110:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сакраменто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Бруклина» — 2.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Сакраменто» уже обыгрывал «Бруклин», так что «короли» знают, как действовать против этого соперника. Остановим свой выбор на новой победе калифорнийцев.

2.07 Фора «Сакраменто» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сакраменто» — «Бруклин» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Сакраменто» (-6.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 218.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сакраменто» — «Бруклин» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.90.