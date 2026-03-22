В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 23 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «солнечные» проиграли «Милуоки» со счетом 105:108.

Не сыграют: Встречу из-за травм пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Джордан Гудвин (травма икры).

Состояние команды: «Санз» потерпел в пяти матчах матчах подряд, проиграв не только «Милуоки», но и «Сан-Антонио» (100:101), «Миннесоте» (104:116), «Бостону» (112:120), «Торонто» (115:122).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 5-е место в Восточной конференции, в 69 матчах канадцы одержали 39 побед и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив в гостевом поединке против «Денвера» потерпел поражение со счетом 115:121.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Торонто», которая насчитывала три матча. Канадцы ранее выиграли у «Чикаго» (139:109), «Детройта» (119:108) и «Финикса» (122:115).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Финикса» — 2.12.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В первом круге «Торонто» обыграл «Финикс» с разницей в 7 очков, канадцы в последних матчах выглядят неплохо, ожидаем новой виктории со стороны «Рэпторс».

1.90 Фора «Торонто» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Финикс» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Торонто» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 219.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Финикс» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.87.