В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 22 марта. Начало встречи — в 00:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Вашингтон — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» в Восточной конференции занимает 14-е место, одержав 16 побед и потерпев 53 поражения.

Последние матчи: «Уизардс» на домашней арене проиграл лидеру Востока — «Детройту» (95:117).

Не сыграют: В лазарете «Уизардс» находятся травмированные игроки Энтони Дэвис, Билал Кулибали, Трей Янг.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Вашингтон» не может выиграть на протяжении 14 матчей подряд. «Колдуны» в последний раз побеждали «Индиану» 21 февраля (131:118).

Прогнозы и ставки на НБА

В проигрышную серию команды входят игры против «Детройта» (117:130), «Голден Стэйт» (117:125), «Бостона» (100:111), «Орландо» (109:126, 131:136 — после овертайма), «Майами» (129:150), «Нью-Орлеана» (118:138), «Юты» (112:122), «Хьюстона» (118:123), «Торонто» (125:134), «Атланты» (96:126, 98:119) и «Шарлотт» (112:129).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» обеспечила место в плей-офф досрочно. На данный момент «громовержцы» лидируют в Западной конференции, одержав 55 побед и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Оклахома» переиграла «Бруклин» (121:92). Ключевую роль в победе сыграл Джаред Голдберг Маккейн, отправив в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: В составе «Оклахомы» травмированы Томас Сорбер, Джален Уильямс и Айзея Хартенштайн.

Состояние команды: «Громобойцы» одержали победу в 10-м матче подряд, переиграв на своём пути не только «Бруклин», но и «Орландо» (113:108), «Миннесоту» (116:103), «Бостон» (104:102), «Денвер» (129:126), «Голден Стэйт» (104:97), «Нью-Йорк» (103:100), «Чикаго» (116:108), «Даллас» (100:87), «Денвер» (127:121).

«Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

В первом круге сезона «Оклахома» одержала победу над «Вашингтоном» (127:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.02. На победу «Вашингтона» — 14.00.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» классом выше «Вашингтона», да и победа в первом круге с разницей в 19 очков это подтверждает. Ожидаем очередной уверенной победы гостей.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-20.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В первом круге баскетболисты обеих команд набросали на двоих 235 очков.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 2.33.