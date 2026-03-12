«Детройт» в третий раз за сезон обыграет «76-х»

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 13 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» обеспечил себе место как минимум в плей-ин, однако баскетболисты из Мичигана в числе главных претендентов на прямую путёвку в плей-офф. Лидер Восточной конференции в 64 матчах одержал 46 побед и потерпел 18 поражений.

Последние матчи: «Детройт» одержал гостевую победу в матче против «Бруклина» (138:100). Вклад в победу команды внёс Джаден Дюрен, отправив в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: Лидер Восточной конференции не сможет рассчитывать на Осара Томпсона, который травмировал лодыжку.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. Ранее лидер Востока проиграл «Майами» (110:121), «Бруклину» (105:107), «Сан-Антонио» (106:121), «Кливленду» (109:113).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфию» от зоны плей-офф отделяют всего две победы. «76-е» в 65 матчах регулярного чемпионата одержали 35 побед и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: «76-е» на своей арене одержали победу в матче против «Мемфиса» (139:129). Вклад в победу команды внёс Камерон Пейн, оформив дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.

Не сыграют: С травмой ребра на больничной койке находится Джоэл Эмбиид, из-за дисквалификации матч пропустит Пол Джордж.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Сиксерс» из двух матчей. «Филадельфия» до встречи с «Детройтом» проиграла «Кливленду» (101:115), «Атланте» (116:125).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 8-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» дважды обыграл «Филадельфию» (114:105, 111:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Филадельфии» — 8.00.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Победа «Детройта» над «Бруклином» — не самый показательный результат. Баскетболисты из Мичигана смогут проверить свою форму в противостоянии с «Филадельфией». В этом сезоне «Детройт» уже обыгрывал соперника.

2.07 Фора «Детройта» (-17.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Филадельфия» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (-17.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 219 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Филадельфии» в двух встречах регулярного чемпионата.

1.94 ТМ 218.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Детройт» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 218.5 с коэффициентом 1.94.