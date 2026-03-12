В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 13 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» обеспечил себе место как минимум в плей-ин, однако баскетболисты из Мичигана в числе главных претендентов на прямую путёвку в плей-офф. Лидер Восточной конференции в 64 матчах одержал 46 побед и потерпел 18 поражений.
Последние матчи: «Детройт» одержал гостевую победу в матче против «Бруклина» (138:100). Вклад в победу команды внёс Джаден Дюрен, отправив в кольцо соперника 26 очков.
Не сыграют: Лидер Восточной конференции не сможет рассчитывать на Осара Томпсона, который травмировал лодыжку.
Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. Ранее лидер Востока проиграл «Майами» (110:121), «Бруклину» (105:107), «Сан-Антонио» (106:121), «Кливленду» (109:113).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: «Филадельфию» от зоны плей-офф отделяют всего две победы. «76-е» в 65 матчах регулярного чемпионата одержали 35 побед и потерпели 30 поражений.
Последние матчи: «76-е» на своей арене одержали победу в матче против «Мемфиса» (139:129). Вклад в победу команды внёс Камерон Пейн, оформив дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.
Не сыграют: С травмой ребра на больничной койке находится Джоэл Эмбиид, из-за дисквалификации матч пропустит Пол Джордж.
Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Сиксерс» из двух матчей. «Филадельфия» до встречи с «Детройтом» проиграла «Кливленду» (101:115), «Атланте» (116:125).
Статистика для ставок
- «Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 8-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Детройт» дважды обыграл «Филадельфию» (114:105, 111:108)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Филадельфии» — 8.00.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Победа «Детройта» над «Бруклином» — не самый показательный результат. Баскетболисты из Мичигана смогут проверить свою форму в противостоянии с «Филадельфией». В этом сезоне «Детройт» уже обыгрывал соперника.
Ставка: Фора «Детройта» (-17.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: 219 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Филадельфии» в двух встречах регулярного чемпионата.
Ставка: ТМ 218.5 с коэффициентом 1.94.