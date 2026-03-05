Техасцы выйдут победителями в сражении с «Детройтом»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 6 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции при 44 победах и 17 поражениях.

Последние матчи: «Спёрс» в гостях одержал крупную победу в матче против «Филадельфии» (131:91). В составе «шпор» результативной игрой отметился Девин Васселл. Форвард команды отправил в кольцо соперника 22 очка, совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.

Не сыграют: Техасцам в предстоящей игре не помогут Харрисон Барнс и Мэйсон Пламли.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» одержал победы над «Бруклином» (126:110), «Торонто» (110:107), «Детройтом» (114:103) и проиграл «Нью-Йорку» (89:114).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» практически весь сезон в регулярном чемпионате лидирует в Восточной конференции. Баскетболисты из Мичигана одержали 45 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Детройт» оступился в прошлом матче регулярного чемпионата, проиграв на выезде «Кливленду» (109:113).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Детройта», которая состояла из трёх матчей. Ранее лидер Востока нанес поражения «Орландо» (106:92), «Кливленду» (122:119 — после овертайма), «Оклахоме» (124:116).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Сан-Антонио» переиграл «Детройт» в первом очном матче сезоне (114:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Детройта» — 2.35.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне ведущие клубы Западной и Восточной конференций играли между собой. В первом круге техасцы добились успеха в игре против баскетболистов из Мичигана. Не исключаем, что «Сан-Антонио» может снова победить в игре против «Детройта».

2.60 Фора «Сан-Антонио» (-8.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Сан-Антонио» — «Детройт» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-8.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Детройта» забросили друг другу 217 очков.

1.94 ТМ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Сан-Антонио» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.94.