прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Оклахома с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Маверикс» в Западной конференции занимает 12-е место при 21 победе и 38 поражениях. От зоны плей-ин баскетболисты «Далласа» отстают на 6 побед.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Даллас» потерпел поражение в матче против «Мемфиса» (105:124).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг. У Дерека Лайвли и Купера Флэгга врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Ковбои» продолжают борьбу за место в плей-ин и выступают с переменным успехом. Отметим, что в последнее время техасцы одержали победы над «Бруклином» (123:114) и «Индианой» (134:130), но уступили в играх против «Сакраменто» (121:130) и «Миннесоты» (111:122).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Тандер» в Западной конференции занимает 1-е место при 46 победах и 15 поражениях.

Последние матчи: «Оклахома» одержала тяжёлую победу над «Денвером» (127:121). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (107:107). Лучшую игру в составе «громовержцев» продемонстрировал Гилджес-Александер, набравший 36 очков.

Не сыграют: В строй «громобойцев» вернулся лидер Шэй Гилджес-Александер. Однако «Оклахома» по-прежнему не может рассчитывать на Аджая Митчелла (растяжение брюшных мышц) и Томаса Сорбера (травма колена).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» одержала победы над «Торонто» (116:107), «Кливлендом» (121:113), «Бруклином» (105:86), а также проиграла «Детройту» (116:124).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» дважды переиграла «Даллас» (132:111, 101:94)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Далласа» — 8.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» обыгрывала «Даллас» с разницей в 7 и 21 очко в этом сезоне. Признаемся, что у «ковбоев» нет шансов в предстоящей игре с чемпионами, учитывая, что «Даллас» не может рассчитывать на своих лидеров, которые находятся в лазарете.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-17.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.