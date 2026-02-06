В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск.
«Портленд»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, команда одержала 23 победы и потерпела 28 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Трэйл Блэйзерс» проиграл «Финиксу» со счётом 125:130.
Не сыграют: Пять баскетболистов не смогут помочь «Портленду» в игре против «гризли»: с травмами из строя выбыли Дени Авдия, Скот Хендерсон, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Крис Мюррэй.
Состояние команды: Проигрышная серия «Портленда» состоит из шести матчей подряд, «речники» уступили в играх против «Кливленда» (111:130), «Нью-Йорка» (97:127), «Вашингтона» (111:115), «Бостона» (94:102) и «Торонто» (98:110).
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 11 место, «гризли» в 49 матчах одержали 20 побед и потерпели 29 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты Туомаса Иисало на выезде нанесли поражение калифорнийцам из Сакраменто (129:125). Ключевую роль в победе команды сыграл Тай Джером, защитник «Мемфиса» отправил в кольцо «королей» 28 очков.
Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Джа Морант.
Состояние команды: «Мемфис» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Миннесоту» (137:128). До игр с «королями» и «лесными волками» баскетболисты из штата Теннесси потерпели шесть поражений подряд.
Статистика для ставок
- «Мемфис» занимает 11 место в Западной конференции
- «Портленд» занимает 10 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Мемфис» одержал победу над «Портлендом» (119:96)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Мемфиса» — 3.35.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В лазарете «Мемфиса» много травмированных баскетболистов, больше 50% состава находится на больничной койке, у «Портленда» есть шанс взять реванш у соперника.
Ставка: Фора «Портленда» (-10.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.