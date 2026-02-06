Кто одержит победу в битве соседей?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, команда одержала 23 победы и потерпела 28 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Трэйл Блэйзерс» проиграл «Финиксу» со счётом 125:130.

Не сыграют: Пять баскетболистов не смогут помочь «Портленду» в игре против «гризли»: с травмами из строя выбыли Дени Авдия, Скот Хендерсон, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Крис Мюррэй.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Проигрышная серия «Портленда» состоит из шести матчей подряд, «речники» уступили в играх против «Кливленда» (111:130), «Нью-Йорка» (97:127), «Вашингтона» (111:115), «Бостона» (94:102) и «Торонто» (98:110).

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 11 место, «гризли» в 49 матчах одержали 20 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты Туомаса Иисало на выезде нанесли поражение калифорнийцам из Сакраменто (129:125). Ключевую роль в победе команды сыграл Тай Джером, защитник «Мемфиса» отправил в кольцо «королей» 28 очков.

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Джа Морант.

Состояние команды: «Мемфис» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Миннесоту» (137:128). До игр с «королями» и «лесными волками» баскетболисты из штата Теннесси потерпели шесть поражений подряд.

Статистика для ставок

«Мемфис» занимает 11 место в Западной конференции

«Портленд» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Мемфис» одержал победу над «Портлендом» (119:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Мемфиса» — 3.35.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В лазарете «Мемфиса» много травмированных баскетболистов, больше 50% состава находится на больничной койке, у «Портленда» есть шанс взять реванш у соперника.

2.07 Фора «Портленда» (-10.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Портленд» — «Мемфис» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Портленда» (-10.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Портленд» — «Мемфис» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.