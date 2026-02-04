«Мемфис» в очередной раз переиграет калифорнийцев?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 5 февраля. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: Калифорнийский клуб опустился на последнее 15 место в Западной конференции. «Сакраменто» в 51 встрече одержал 12 побед и потерпел 39 поражений.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в гостевой игре против «Вашингтона» (112:116).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Кингз» не может выиграть на протяжении 9 матчей, баскетболисты из Калифорнии проиграли не только «Вашингтону», но и «Бостону» (93:112), «Филадельфии» (111:113), «Нью-Йорку» (87:103), «Детройту» (116:139), «Кливленду» (118:123), «Торонто» (109:122), «Майами» (117:130) и «Портленду» (110:117).

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в турнирной таблице Западной конференции занимает 11 место, «гризли» в 48 матчах одержали 19 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Команда из штата Теннесси добилась победы в домашней игре против «Миннесоты» (137:128). Ключевую роль в победе «Мемфиса» сыграл Джарен Джексон. Форвард «гризли» отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся Брэндон Кларк, Санти Альдама, Зак Иди, Джа Морант.

Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать проигрышную серию из шести матчей, ранее «гризли» уступили в играх против «Миннесоты» (114:131), «Нью-Орлеана» (106:114, 127:133), «Шарлотт» (97:112), «Хьюстона» (99:108), «Атланты» (122:124).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занимает 15 место в Западной конференции

«Мемфис» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Мемфис» одержал две победы над «Сакраменто» (115:107, 137:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Мемфис» — 2.00.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Мемфис» уже обыгрывал «Сакраменто», так что подход к сопернику «гризли» знают. Баскетболисты из штата Теннесси вполне способны обыграть калифорнийцев в третий раз.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 225 очков — средний показатель результативности игр «Мемфиса» и «Сакраменто», можно рискнуть и остановить свой выбор на результативности матча.

Ставка: ТМ 230.5 с коэффициентом 1.94.