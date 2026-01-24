прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 25 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» постепенно теряет позиции в Восточной конференции, расположившись на 7 место. «Маги» в 43 матчах регулярного чемпионата одержали 23 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Мэджик» на домашней арене проиграл с крупным счётом «Шарлотт», уступив сопернику с разницей в 27 очков.

Не сыграют: В строй команды вернулись Мориц Вагнер и Франц Вагнер, с травмой колена команде не сможет помочь Джейлен Саггс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Орландо» проиграл во втором матче подряд, помимо неудачной игры с «шершнями», «маги» уступили в поединке против «Мемфиса» (109:126). В последних встречах «Мэджик» проиграл «Филадельфии» (91:103) и одержал победы над «Мемфисом» (118:111), «Нью-Орлеаном» (128:118).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» улучшил положение в Восточной конференции, расположившись на 5 месте. В 46 матчах «кавалеристы» одержали 26 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Огайо на домашней арене переиграли «Сакраменто» (123:118). Вклад в победу «Кливленда» внёс Донован Митчелл, который набрал 33 очка, совершил 5 подборов и отдал 8 передач.

Не сыграют: С травмой ноги в лазарете оказались Макс Струс и Дариус Гарленд, из-за травмы руки из строя команды выбыл Сэм Меррилл.

Состояние команды: «Кливленд» в последних играх уступил лишь в поединке против «Оклахомы» (104:136), но выиграл у «Шарлотт» (94:87), «Филадельфии» (117:115, 133:107).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 5 место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 7 место в Восточной конференции

«Орландо» и «Кливленд» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Кливленда» — 1.95.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» находится в отменной форме, «кавалеристы» обыгрывают практически кажого соперника, за исключением чемпионов из «Оклахомы». В битве с соседом по турнирной таблице ожидаем от «кавалеристов» успешной игры, остановим наш выбор на победе «Кливленда».

1.95 Победа «Кливленда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Орландо» — «Кливленд» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 228.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Орландо» — «Кливленд» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.