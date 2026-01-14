прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 15 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» постепенно поправляет положение в Восточной конференции, но поки баскетболисты из Индианаполиса занимают последнее 15 место. В 40 матчах игроки Рика Карлайла одержали 9 побед и потерпели 31 поражение.

Последние матчи: Один из лидеров «Индианы» Паскаль Сиакам отгрузил «Бостону» победный бросок на последних секундах владения. Сам игрок стал лучшим в поединке, забросив в кольцо «кельтов» 21 очко, совершил 8 подборов и отдал 6 передач. «Пэйсерс» одержал итоговую победу над командой «Селтикс» (98:96).

Не сыграют: «Иноходцы» по-прежнему не могут рассчитывать на трех своих основных игроков: в лазарете команды Тайриз Хэлибертон (травма ахилла), Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Индиана» выдает победную серию из трёх матчей, «иноходцы» также нанесли поражения «Майами» (123:99) и «Шарлотт» (114:112). Для сравнения — в предыдущих 37 встречах «Индиана» одержала всего 6 побед.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» удерживает за собой 4 место в Восточной конференции, канадцы одержали 24 победы и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив на домашней арене уступил «Филадельфии» (102:115).

Не сыграют: Ар Джей Барретт не сыграет против «Индианы» из-за травмы лодыжки, а Якоб Пёлтль выбыл из строя из-за травмы поясницы.

Состояние команды: В последних матчах «Рэпторс» одержал победы над «Филадельфией» (116:115), «Шарлотт» (97:96) и «Атлантой» (118:100), а также уступил «Бостону» (117:125).

Статистика для ставок

«Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Торонто» дважды обыграл «Индиану» (97:95, 129:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Индианы» — 2.12.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Индиана» хоть и является аутсайдером Востока, но в последних матчах команда выглядит неплохо. Не исключаем, что хозяева смогут азять реванш у канадцев.

2.12 Победа «Индианы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Индиана» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.93 ТМ 221.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Индиана» — «Торонто» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 221.5 с коэффициентом 1.93.