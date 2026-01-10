прогноз на матч НБА, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 11 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 37 матчах иллинойсцы одержали 17 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Буллз» в гостевом поединке против лидера Восточной конференции «Детройта» потерпел фиаско со счетом 93:108.

Не сыграют: «Чикаго» лишился травмированных баскетболистов Зак Коллинса (травма пальца) и Джалена Смита (травма икры). Под вопросом участие Кевина Хьюртера.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» нацелился на игрока «Нью-Орлеана» Зайона Уильямсона. Игрок пеликанов в этом сезоне набирает в среднем 22 очка, совершает 5 подборов и отдает 3 передачи.

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 38 матчах техасцы одержали 14 побед и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Даллас» потерпел поражение от «Юты» (114:116).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Далласа», который ранее выиграл у «Сакраменто» (100:98) и «Хьюстона» (110:104).

Статистика для ставок

«Чикаго» занимает 10 место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Чикаго» и «Даллас» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Далласа» — 2.12.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Даллас» в среднем за матч забрасывает 120 очков, ожидаем от техасцев очередной победы в предстоящей встрече.

2.17 Индивидуальный тотал «Далласа» больше 117.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Чикаго» — «Даллас» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» больше 117.5 с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 232.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Чикаго» — «Даллас» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.87.