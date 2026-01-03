прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 4 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 34 матчах иллинойсцы одержали 17 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: Команда из Иллинойса одержала победу в матче против «Орландо» (121:114). Вклад в победу команды внёс литовец Матас Бузелис, оформивший 21 очко.

Не сыграют: «Чикаго» лишился травмированных баскетболистов Зак Коллинса (травма пальца), Трентина Флоуерса (травма колена) и Коби Уайта (травма икры).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» одержал победу в двух матчах подряд, переиграв также «Нью-Орлеан» (134:118).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференций, «шершни» одержали 11 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Шершни» допустили осечку в гостевом матче против «Милуоки» (121:122).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Роберт Уильямс.

Состояние команды: «Хорнетс» проиграли в третьем матче подряд, уступив также «Голден Стэйт» (125:132) и «Милуоки» (113:123).

Статистика для ставок

«Чикаго» занимает 9 место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Чикаго» и «Шарлотт» обменялись победами

«Чикаго» переиграл «Шарлотт» со счетом 129:126

«Шарлотт» нанес поражение «Чикаго» (123:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Шарлотт» — 2.05.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Встречаются соперники примерно одного уровня, счет в серии личных встреч пока равный — 1:1. В предстоящем поединке предположим, что «Чикаго» смогут одержать победу, так как «шершни» не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд.

2.00 Фора «Чикаго» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Чикаго» — «Шарлотт» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Чикаго» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 237.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Чикаго» — «Шарлотт» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.