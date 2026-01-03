В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 4 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Чикаго»
Турнирная таблица: «Чикаго» занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции, в 34 матчах иллинойсцы одержали 17 побед и потерпели 17 поражений.
Последние матчи: Команда из Иллинойса одержала победу в матче против «Орландо» (121:114). Вклад в победу команды внёс литовец Матас Бузелис, оформивший 21 очко.
Не сыграют: «Чикаго» лишился травмированных баскетболистов Зак Коллинса (травма пальца), Трентина Флоуерса (травма колена) и Коби Уайта (травма икры).
Состояние команды: «Чикаго» одержал победу в двух матчах подряд, переиграв также «Нью-Орлеан» (134:118).
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференций, «шершни» одержали 11 побед и потерпели 23 поражения.
Последние матчи: «Шершни» допустили осечку в гостевом матче против «Милуоки» (121:122).
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Роберт Уильямс.
Состояние команды: «Хорнетс» проиграли в третьем матче подряд, уступив также «Голден Стэйт» (125:132) и «Милуоки» (113:123).
Статистика для ставок
- «Чикаго» занимает 9 место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 12 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Чикаго» и «Шарлотт» обменялись победами
- «Чикаго» переиграл «Шарлотт» со счетом 129:126
- «Шарлотт» нанес поражение «Чикаго» (123:116)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чикаго» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Шарлотт» — 2.05.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Встречаются соперники примерно одного уровня, счет в серии личных встреч пока равный — 1:1. В предстоящем поединке предположим, что «Чикаго» смогут одержать победу, так как «шершни» не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд.
Ставка: Фора «Чикаго» (-3.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.