В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 30 декабря. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Майами»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Майами» занимает 7 место, одержав 17 побед и потерпев 15 поражений.
Последние матчи: «Хитовцы» одержали крупную победу над «Индианой» (142:116). Вклад в победу команды внес Эндрю Уиггинс, отправив в кольцо соперника 28 очков.
Не сыграют: «Хитовцам» в игре против «Денвера» не смогут помочь Тайлер Хирро и Бэм Адебайо.
Состояние команды: «Майами» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Атланту» (126:111).
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» занимает 3 место в Западной конференции при 22 победах и 9 поражениях.
Последние матчи: «Самородки» в гостях потерпели поражение в матче против «Орландо» (126:127).
Не сыграют: Из строя команды выбыли Арон Гордон и Кристиан Браун.
Состояние команды: В последних матчах баскетболисты «Денвера» нанесли поражения «Миннесоте» (142:138), «Юте» (135:112) и проиграли «Далласу» (130:131), «Хьюстону» (101:115).
Статистика для ставок
- «Майами» занимает 7 место в Восточной конференции
- «Денвер» занимает 3 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Денвер» одержал победу над «Майами» (122:112)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Майами» — 2.12.
ТБ 244.5 и ТМ 244.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал баскетболистов из Флориды с разницей в 10 очков. Ожидаем, что «самородки» продолжат победную серию над соперниками из Майами.
Ставка: Фора «Денвера» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в прошлой очной встрече «хитовцы» и «самородки» забросили друг другу 234 очка.
Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.93.