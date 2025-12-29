прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 30 декабря. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Майами»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Майами» занимает 7 место, одержав 17 побед и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Хитовцы» одержали крупную победу над «Индианой» (142:116). Вклад в победу команды внес Эндрю Уиггинс, отправив в кольцо соперника 28 очков.

Не сыграют: «Хитовцам» в игре против «Денвера» не смогут помочь Тайлер Хирро и Бэм Адебайо.

Состояние команды: «Майами» одержал победу во втором матче подряд, переиграв также «Атланту» (126:111).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» занимает 3 место в Западной конференции при 22 победах и 9 поражениях.

Последние матчи: «Самородки» в гостях потерпели поражение в матче против «Орландо» (126:127).

Не сыграют: Из строя команды выбыли Арон Гордон и Кристиан Браун.

Состояние команды: В последних матчах баскетболисты «Денвера» нанесли поражения «Миннесоте» (142:138), «Юте» (135:112) и проиграли «Далласу» (130:131), «Хьюстону» (101:115).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 7 место в Восточной конференции

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне «Денвер» одержал победу над «Майами» (122:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Майами» — 2.12.

ТБ 244.5 и ТМ 244.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал баскетболистов из Флориды с разницей в 10 очков. Ожидаем, что «самородки» продолжат победную серию над соперниками из Майами.

2.07 Фора «Денвера» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Майами» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Денвера» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в прошлой очной встрече «хитовцы» и «самородки» забросили друг другу 234 очка.

1.93 ТМ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Майами» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.93.