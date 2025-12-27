прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место, в 32 матчах регулярного чемпионата «ястребы» одержали 15 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Атланта» уступила дома «Майами» (111:126).

Не сыграют: Из-за болезни игру против «никсов» пропустит латвийский форвард Кристапас Порзингис.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболисты из Джорджии проиграли в пятой игре подряд, уступив также «Чикаго» (123:126, 150:152), «Сан-Антонио» (98:126) и «Шарлотт» (126:133).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» на Востоке занимает 2 место, в 30 матчах «никсы» одержали 21 победу и потерпели 9 поражений.

Последние матчи: Джален Брансон сыграл важную роль в успешной игре «Нью-Йорка» против «Кливленда» (126:124). Защитник «никсов» отправил в кольцо соперника 34 очка.

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Майлз Макбрайд (травма лодыжки).

Состояние команды: В последних матчах «никсы» одержали победы над «Майами» (132:125), «Индианой» (114:113) и проиграли «Филадельфии» (107:116), «Миннесоте» (104:115).

Статистика для ставок

«Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

«Атланта» и «Нью-Йорк» в этом сезоне ещё ни разу не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Атланты» — 3.10.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Атланта» крайне неудачно играет в линии атаки, да и с реализацией моментов у «ястребов» большие проблемы. В итоге баскетболисты из Джорджии не могут прервать проигрышную серию, мы остановим наш выбор на победе «никсов».

1.90 Фора «Нью-Йорка» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атланта» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 242.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Атланта» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 1.87.