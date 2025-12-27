прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 27 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» в Западной конференции расположилась на 12 месте, одержав 10 побед и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: «Джазмены» потерпели очередное поражение в Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках минувшего тура «Юта» потерпела фиаско в матче против «Мемфиса» (128:137).

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги и не сможет помочь команде в предстоящем поединке регулярного чемпионата, из строя также выбыл Лаури Маркканен.

Состояние команды: Серия поражений «Юты» составляет уже четыре матча, команда проиграла в матчех против «Денвера» (112:135), «Орландо» (127:128) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (135:143).

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции баскетболисты «Детройта» занимают 1 место, в 30 матчах команда одержала 24 победы и потерпела 6 поражений.

Последние матчи: «Детройт» успешно проводит матчи в гостевой серии игр, в этот раз лидер Востока переиграл «Сакраменто» (136:127). Вклад в победу команды внёс Тобиас Харрис, забросив в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Детройта» состоит из трёх матчей, в которую входят игры против «Портленда» (110:102) и «Шарлотт» (112:86).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 12 место в Западной конференции

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» нанес поражение «Юте» (114:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Юты» — 4.15.

ТБ 243.5 и ТМ 243.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» не должен столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны «Юты», лидер Восточной конференции на классе переиграет соперника.

Ставка: Фора «Детройта» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Юты» и «Детройта» забросили друг другу 217 очков.

Ставка: ТМ 243.5 с коэффициентом 1.93.