В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Индиана»
Турнирная таблица: «Индиана» в турнирной таблице Восточной конференции расположилась на 14 месте. В 30 матчах иноходцы одержали 6 побед и потерпели 24 поражения.
Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели домашнее поражение в матче против «Милуоки» (94:111).
Не сыграют: В лазарете «Пэйсерс» находятся лидер команды Тайриз Хэлибертон, у которого врачи диагностировали травму ахилла. Выбыли из строя также Аарон Несмит (травма колена), Бен Шеппард (травма икры), Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).
Состояние команды: «Иноходцы» потерпели поражение в шестом матче подряд, проиграв также «Бостону» (95:103), «Нью-Орлеану» (109:128), «Нью-Йорку» (113:114), «Вашингтону» (89:108) и «Филадельфии» (105:115).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» входит в группу лидеров Восточной конференции, расположившись на 3 месте. «Кельты» в 29 играх одержали 18 побед и потерпели 11 поражений.
Последние матчи: «Селтикс» без Тейтума набирают обороты, выиграв в очередном матче у аутсайдера Восточной конференции — «Индианы» (103:95). Решающую роль в поединке сыграл Джейлен Браун, отправив в кольцо соперника 31 очко, совершив 9 подборов и отдав 2 передачи.
Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.
Состояние команды: В победную серию «Бостона» входят игры против «Торонто» (112:96) и «Майами» (129:116).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает 3 место в Восточной конференции
- «Индиана» занимает 14 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Бостон» обыграл «Индиану» (103:95)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Индианы» — 3.75.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Бостон» сейчас находятся на ходу и вполне способны нанести поражение аутсайдеру ассоциации — «Индиане». Баскетболисты из Индианаполиса без своих лидеров не составляют серьезную проблему «кельтам».
Ставка: Фора «Бостона» (-10.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: 198 очков забросили друг другу «Индиана» и «Бостон» в первой личной встрече, так что ожидаем, что иноходцы и кельты сыграют по низам в предстоящем матче.
Ставка: ТМ 222.5 с коэффициентом 1.90.