В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» потерял одну строчку в Восточной конференции, расположившись на 4 месте. В 26 матчах регулярного чемпионата «кельты» одержали 15 побед и потерпели 11 поражений.

Последние матчи: «Бостон» на своей арене потерпел поражение лидеру Востока «Детройту» (105:112).

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.

Состояние команды: «Селтикс» потерпел поражение во втором матче подряд, помимо неудачной игры против лидера Восточной конференции, «кельты» также уступили на выезде «Милуоки» (101:116). Отметим, что двумя поединками прервалась победная серия «Бостона», которая состояла из пяти матчей.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» поднялся на две строчки вверх в Восточной конференции, расположившись на 6 месте. В 27 матчах «хитовцы» одержали 15 побед и потерпели 12 поражений.

Последние матчи: В гостевом поединке против «Бруклина» баскетболисты «Майами» нанесли поражение со счетом 106:95. В составе победителей результативностью отметился Норман Пауэлл, забросив в кольцо соперника 24 очка, совершив 6 подборов и отдав 2 передачи.

Не сыграют: В лазарете команды из Флориды находятся Никола Йович (травма локтя), Пелле Ларссон (травма лодыжки) и Тайлер Хирро (травма пальца).

Состояние команды: «Майами» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. До встречи с «Бруклином», баскетболисты из Флориды уступили в играх с «Торонто» (96:106), «Орландо» (108:117, 105:106), «Сакраменто» (111:127), «Далласом» (108:118).

«Бостон» занимает 4 место в Восточной конференции

«Майами» занимает 6 место в Восточной конференции

«Бостон» и «Майами» в этом сезоне ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Майами» — 3.10.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Майами» после победы над «Бруклином» может поймать победную волну, к тому же «Бостон» выглядит сейчас не лучшим образом, проиграв в двух встречах подряд. Без Тейтума «кельтам» будет непросто в игре с баскетболистами из «Флориды». Остановим наш выбор на успешной игре «Майами».

Ставка: Фора «Майами» (+3.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.90.