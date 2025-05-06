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    «Бостон» насчет серию игр против «никсов» с победы?

    Бостон — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 мая 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет Бостоне на арене «ТД Гарден» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 05 Мая 2025 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 23:00 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    Путь в плей-офф: В первом круге «Бостон» смог выбить из турнира «Орландо» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: В решающей пятой игре противостояния с «магами» баскетболисты «Бостона» выиграли со счётом 120:89. Дабл-дабл в составе победителей оформил Джейсон
    Тейтум.

    Бостон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров

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  • 1.2817.004.15Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Бостон» в последних пяти матчах одержал четыре победы, все виктории «кельты» одержали над «Орландо» (107:98, 109:100, 103:86).

    «Нью-Йорк»

    Путь в плей-офф: В первом круге «Нью-Йорк» одержал победу над клубом из Детройта (4:2 — победа в серии).

    Последние матчи: В ключевом матче «Нью-Йорк» одержал победу над «Детройтом» со счётом 116:113. Вклад в победу «никсов» внёс Джален Брансон, набрав 40 очков.

    Не сыграют: Не сможет сыграть Пи Джей Такер, у которого врачи диагностировали травму спины.

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    Состояние команды: «Нью-Йорк» в противостоянии с «Детройтом» также одержал три победы (94:93, 118:116, 123:112).

    Статистика для ставок

    • «Бостон» занял 2 место в Восточной конференции

    • «Нью-Йорк» занял 3 место в Восточной конференции

    • В регулярном чемпионате «Бостон» одержал 4 победы над «Нью-Йорком»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Нью-Йорка» — 3.95.

    ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Бостону» не должно составить труда выиграть у «никсов» в стартовой игре второго раунда плей-офф. Стоит лишь обратить внимание на статистику игр соперников в регулярном чемпионате. «Кельты» одержали 4 победы над соперником.

    Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бостон — Нью-Йорк?

    Матч Бостон — Нью-Йорк состоится 06 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бостона» (-8.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бостон — Нью-Йорк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бостона» (-8.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бостон — Нью-Йорк?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бостон — Нью-Йорк?

    Коэффициенты букмекеров: : «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Нью-Йорка» — 3.95.

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