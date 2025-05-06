Бостон — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 мая 2025 года

В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет Бостоне на арене «ТД Гарден» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: В первом круге «Бостон» смог выбить из турнира «Орландо» (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: В решающей пятой игре противостояния с «магами» баскетболисты «Бостона» выиграли со счётом 120:89. Дабл-дабл в составе победителей оформил Джейсон

Тейтум.

Бостон — Нью-Йорк: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2817.004.15Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Бостон» в последних пяти матчах одержал четыре победы, все виктории «кельты» одержали над «Орландо» (107:98, 109:100, 103:86).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В первом круге «Нью-Йорк» одержал победу над клубом из Детройта (4:2 — победа в серии).

Последние матчи: В ключевом матче «Нью-Йорк» одержал победу над «Детройтом» со счётом 116:113. Вклад в победу «никсов» внёс Джален Брансон, набрав 40 очков.

Не сыграют: Не сможет сыграть Пи Джей Такер, у которого врачи диагностировали травму спины.

Состояние команды: «Нью-Йорк» в противостоянии с «Детройтом» также одержал три победы (94:93, 118:116, 123:112).

Статистика для ставок

«Бостон» занял 2 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занял 3 место в Восточной конференции

В регулярном чемпионате «Бостон» одержал 4 победы над «Нью-Йорком»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Нью-Йорка» — 3.95.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостону» не должно составить труда выиграть у «никсов» в стартовой игре второго раунда плей-офф. Стоит лишь обратить внимание на статистику игр соперников в регулярном чемпионате. «Кельты» одержали 4 победы над соперником.

Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.90.