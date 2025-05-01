Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 1 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» в третий раз потерпел поражение в противостоянии с «Голден Стэйт» за выход во второй круг плей-офф (106:109).

Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5716.002.63Бонус$1500

Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал всего лишь одну победу над «Голден Стэйт» в рамках первого круга плей-офф.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал важную третью победу над «Хьюстоном» (109:106) и сделал важный шаг на пути к квалификации во второй круг соревнований. Защитник «золотых» Джимми Батлер внес весомый вклад в победу калифорнийцев, забросив в кольцо «Хьюстона» 27 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» выиграл четыре матча в последних пяти поединках.

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Голден Стэйт» — 2.50.

ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Голден Стэйт» идет на квалификацию во второй круг плей-офф, калифорнийцам осталось одержать всего одну победу над соперником. К тому же, «золотые» подходят к предстоящей встрече с «Хьюстоном» без кадровых потерь.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: 215 очков забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона» в последней игре противостояния.

Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.33.