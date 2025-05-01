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    «Голден Стэйт» выйдет в следующий круг плей-офф?

    Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри, лидер «Голден Стэйт»
    В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 1 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 01 Мая 2025 года

    Хьюстон

  • НБА. Плей-офф
    •  Хьюстон 02:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» в третий раз потерпел поражение в противостоянии с «Голден Стэйт» за выход во второй круг плей-офф (106:109).

    Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал всего лишь одну победу над «Голден Стэйт» в рамках первого круга плей-офф.

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал важную третью победу над «Хьюстоном» (109:106) и сделал важный шаг на пути к квалификации во второй круг соревнований. Защитник «золотых» Джимми Батлер внес весомый вклад в победу калифорнийцев, забросив в кольцо «Хьюстона» 27 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Голден Стэйт» выиграл четыре матча в последних пяти поединках.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии со счётом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Голден Стэйт» — 2.50.

    ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» идет на квалификацию во второй круг плей-офф, калифорнийцам осталось одержать всего одну победу над соперником. К тому же, «золотые» подходят к предстоящей встрече с «Хьюстоном» без кадровых потерь.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: 215 очков забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона» в последней игре противостояния.

    Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Матч Хьюстон — Голден Стэйт состоится 01 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Голден Стэйт».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Голден Стэйт»» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хьюстон — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Голден Стэйт» — 2.50.

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    Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 01.05.202502:30. «Голден Стэйт» выйдет в следующий круг плей-офф?
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