Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

Хьюстон
Голден Стэйт
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» в третий раз потерпел поражение в противостоянии с «Голден Стэйт» за выход во второй круг плей-офф (106:109).
Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В травмой колена в лазарете «Хьюстона» числится Джок Ландейл
Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал всего лишь одну победу над «Голден Стэйт» в рамках первого круга плей-офф.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.
Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал важную третью победу над «Хьюстоном» (109:106) и сделал важный шаг на пути к квалификации во второй круг соревнований. Защитник «золотых» Джимми Батлер внес весомый вклад в победу калифорнийцев, забросив в кольцо «Хьюстона» 27 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Голден Стэйт» выиграл четыре матча в последних пяти поединках.
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции
- «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин
- «Голден Стэйт» обыгрывает «Хьюстон» в серии со счётом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Голден Стэйт» — 2.50.
ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Голден Стэйт» идет на квалификацию во второй круг плей-офф, калифорнийцам осталось одержать всего одну победу над соперником. К тому же, «золотые» подходят к предстоящей встрече с «Хьюстоном» без кадровых потерь.
Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: 215 очков забросили друг другу баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона» в последней игре противостояния.
Ставка: ТБ 208.5 с коэффициентом 2.33.