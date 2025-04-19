В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Весь сезон «Индиана» провела на отличном уровне и до последних матчей регулярки имела шансы на третью позицию Востока, но не хватило дистанции.

Последние матчи: В восьми последних поединках «Индиана» проиграла только раз, который пришелся на матч против не самого сильного «Орландо».

Индиана — Милуоки: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.4816.002.92Бонус$1500

Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не могут играть Джексон, Хэлибертон и Сиакам. С такими потерями коллективу из Индианаполиса будет предельно тяжело.

Общий тонус клуба: При всем этом, у гостей тоже не все в порядке со здоровыми игроками, а домашние трибуны будут гнать своих игроков к победе в стартовой игре серии.

«Милуоки»

Турнирное положение: Завершение сезона «Милуоки» провел выше всяких похвал, хотя были определенные сомнения, что клубу Риверса удастся завершить регулярку на мажорной ноте.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: К старту плей-офф «Милуоки» подошел с беспроигрышной серией из восьми поединков подряд.

Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Милуоки» Лиллард, Лопес и Симс. Кроме этого, участие ещё шести игроков «оленей» под большим вопроом, и в их числе есть Адетокунбо.

Общий тонус клуба: Первый матч серии против «Индианы» может получиться из разряда повышенной сложности, но у «Бакс» есть шансы зацепиться за игру даже в таком ослабленном состоянии.

Статистика для ставок

У «Индианы» за восемь последних матчей всего одно поражение

«Милуоки» не проигрывает восемь матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Милуоки» — 2.90.

Прогноз: «Индиана» имеет больше шансво начать серию с домашней победы.

Альтернативный прогноз: На двоих команды продемонстрируют достаточно результативную игру.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.19.