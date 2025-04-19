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    «Индиана» справится с «Милуоки» в первом матче серии?

    Индиана — Милуоки. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 19 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Милуоки»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 20:00 Милуоки

    Милуоки

  • НБА. Плей-офф
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    «Индиана»

    Турнирное положение: Весь сезон «Индиана» провела на отличном уровне и до последних матчей регулярки имела шансы на третью позицию Востока, но не хватило дистанции.

    Последние матчи: В восьми последних поединках «Индиана» проиграла только раз, который пришелся на матч против не самого сильного «Орландо».

    Индиана — Милуоки: коэффициенты букмекеров

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  • 1.4816.002.92Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не могут играть Джексон, Хэлибертон и Сиакам. С такими потерями коллективу из Индианаполиса будет предельно тяжело.

    Общий тонус клуба: При всем этом, у гостей тоже не все в порядке со здоровыми игроками, а домашние трибуны будут гнать своих игроков к победе в стартовой игре серии.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Завершение сезона «Милуоки» провел выше всяких похвал, хотя были определенные сомнения, что клубу Риверса удастся завершить регулярку на мажорной ноте.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: К старту плей-офф «Милуоки» подошел с беспроигрышной серией из восьми поединков подряд.

    Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Милуоки» Лиллард, Лопес и Симс. Кроме этого, участие ещё шести игроков «оленей» под большим вопроом, и в их числе есть Адетокунбо.

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    Общий тонус клуба: Первый матч серии против «Индианы» может получиться из разряда повышенной сложности, но у «Бакс» есть шансы зацепиться за игру даже в таком ослабленном состоянии.

    Статистика для ставок

    • У «Индианы» за восемь последних матчей всего одно поражение

    • «Милуоки» не проигрывает восемь матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Милуоки» — 2.90.

    Прогноз: «Индиана» имеет больше шансво начать серию с домашней победы.

    Альтернативный прогноз: На двоих команды продемонстрируют достаточно результативную игру.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Милуоки?

    Матч Индиана — Милуоки состоится 19 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Милуоки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Милуоки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Милуоки?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Милуоки?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Милуоки» — 2.90.

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    Индиана — Милуоки: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 19.04.202520:00. «Индиана» справится с «Милуоки» в первом матче серии?
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