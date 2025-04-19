Индиана
Милуоки
«Индиана»
Турнирное положение: Весь сезон «Индиана» провела на отличном уровне и до последних матчей регулярки имела шансы на третью позицию Востока, но не хватило дистанции.
Последние матчи: В восьми последних поединках «Индиана» проиграла только раз, который пришелся на матч против не самого сильного «Орландо».
Индиана — Милуоки: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не могут играть Джексон, Хэлибертон и Сиакам. С такими потерями коллективу из Индианаполиса будет предельно тяжело.
Общий тонус клуба: При всем этом, у гостей тоже не все в порядке со здоровыми игроками, а домашние трибуны будут гнать своих игроков к победе в стартовой игре серии.
«Милуоки»
Турнирное положение: Завершение сезона «Милуоки» провел выше всяких похвал, хотя были определенные сомнения, что клубу Риверса удастся завершить регулярку на мажорной ноте.
Последние матчи: К старту плей-офф «Милуоки» подошел с беспроигрышной серией из восьми поединков подряд.
Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Милуоки» Лиллард, Лопес и Симс. Кроме этого, участие ещё шести игроков «оленей» под большим вопроом, и в их числе есть Адетокунбо.
Общий тонус клуба: Первый матч серии против «Индианы» может получиться из разряда повышенной сложности, но у «Бакс» есть шансы зацепиться за игру даже в таком ослабленном состоянии.
Статистика для ставок
- У «Индианы» за восемь последних матчей всего одно поражение
- «Милуоки» не проигрывает восемь матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Милуоки» — 2.90.
Прогноз: «Индиана» имеет больше шансво начать серию с домашней победы.
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Альтернативный прогноз: На двоих команды продемонстрируют достаточно результативную игру.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.19.