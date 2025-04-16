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    Голден Стэйт — Мемфис. Ставка (к. 2.30) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт»
    В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 16 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Мемфис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Апреля 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 05:00 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял итоговое 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражений, команда получила путёвку в плей-ин.

    Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата калифорнийский клуб проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (119:124). Все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (111:111). Это поражение фактически лишило «золотых» прямой путевки в плей-офф, теперь «Голден Стэйт» пробивается через сито матчей плей-ин.

    Голден Стэйт — Мемфис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» (103:86), «Финикса» (133:95), а также проиграл «Сан-Антонио» (111:114) и «Хьюстону» (96:106).

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занял итоговое 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» одержал важную победу в последнем туре регулярного чемпионата, переиграв «Даллас» (132:97). Вклад в победу «гризли» внёс Ламар Стивенс, набрав 31 очко.

    Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся травмированные игроки Брэндон Кларк и Зион Пуллин, у них повреждено колено. С травмой запястья из строя выбыл Джейлен Уэллс.

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    Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Мемфис» выиграл у «Шарлотт» (124:100), «Детройта» (109:103), проиграл «Денверу» (109:117), «Миннесоте» (125:141).

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» занял в Западной конференции 7 место

    • «Мемфис» занял в Западной конференции 8 место

    • В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» одержал три победы над «Мемфисом» (134:125, 121:113, 123:118)

    • В регулярном чемпионате «Мемфис» одержал одну победу над «Голден Стэйт» (121:113)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Мемфиса» — 3.10.

    Фора «Голден Стэйт» (-6.5) и фора «Мемфиса» (+6.5) с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» и «Мемфис» равные по силам, шансы на успех абсолютно равны. В предыдущих встречах команды забрасывали друг другу в среднем 240 очков. Стоит ожидать упорной битвы со стороны «золотых» и «гризли». Отметим, что победитель пары сыграет в первом круге плей-офф с «Хьюстоном», а проигравший получит ещё один шанс попасть в 1/8 финала турнира.

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Если взять в расчёт все 4 матча, которые «Голден Стэйт» и «Мемфис» провели в регулярном чемпионате, то можно обратить внимание на то, что «золотые» лучше сыграли своего соперника. Счёт в серии — 3:1. Можно сыграть на победе «Голден Стэйт».

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Голден Стэйт — Мемфис?

    Матч Голден Стэйт — Мемфис состоится 16 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 234.5.

    Какую сделать ставку на матч Голден Стэйт — Мемфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 234.5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Мемфис?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Мемфис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Мемфиса» — 3.10.

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    Голден Стэйт — Мемфис: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 16.04.202505:00. С кем сразится «Хьюстон» в первом круге плей-офф?
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