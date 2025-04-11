В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 11 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занимает 4 место, одержав 47 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из штата Теннесси в гостях обыграли «Шарлотт» (124:100). В составе «Мемфиса» отметим результативную игру Джа Моранта, защитник «гризли» отправил в кольцо соперника 28 очков.

Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Мемфис» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей, команда выиграла также у «Детройта» (109:103) и «Майами» (110:108).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» расположилась на 8 месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 46 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» в гостях проиграла «Милуоки» (103:110).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Прервалась пятиматчевая победная серия «Миннесоты». «Лесные волки» ранее выиграли у «Финикса» (124:109), «Детройта» (123:104), «Денвера» (140:139), «Бруклина» (105:90) и «Филадельфии» (114:109).

Статистика для ставок

«Мемфис» выиграл в третьем матче подряд

Прервалась пятиматчевая победная серия «Миннесоты»

В этом сезоне «Мемфис» дважды выиграл у «Миннесоты» (108:106, 127:125)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Миннесоты» — 1.95.

ТБ 233.5 и ТБ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды претендуют на выход в плей-офф, «Мемфис» набрал ход в последних матчах, в отличии от «Миннесоты». К тому же «гризли» дважды обыграли «волков» в этом сезоне. Ставим на победу команды из штата Теннесси.

Ставка: Фора «Мемфиса» (-2.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.90.