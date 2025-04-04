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    Шанс на победу «Торонто» над «Портлендом»

    Торонто — Портленд. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Портленд»
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    «Торонто» — «Шарлотт»
    В матче регулярного чемпионата «Торонто» примет «Портленд». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арена» 4 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Портленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Апреля 2025 года

    Торонто

  • Торонто
    •  Торонто 02:30 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Торонто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 11 место, одержав 28 побед и потерпев 48 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «рептилии» потерпели поражение в матче против «Чикаго» (118:137).

    Торонто — Портленд: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Баскетболисты Очай Агбаджи и Ар Джей Барретт будут отдыхать и пропустят эту игру, как и Брэндон Игрэм (травма лодыжки) и Ульрих Камка Чомче (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «канадцы» смогли выиграть у «Филадельфии» (127:109), «Шарлотты» (108:97), «Бруклина» (116:86) и «Вашингтона» (112:104).

    «Портленд»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 12 место, одержав 33 победы и потерпев 43 поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата команда одержала победу в матче против «ястребов» из Атланты (127:113). В составе победителей результативностью отметились форварды Шейдон Шарп, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: Не сможет помочь «речникам» защитник Брайс Макгауэнс, у баскетболиста сломано ребро. А у форварда Роберта Уильямса травма колена. Также под вопросом участие ещё трёх игроков.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах у «Портленда» одна победа и четыре поражения, «речники» проиграли «Нью-Йорку» (93:110), «Сакраменто» (107:128), «Кливленду» (111:122), «Бостону» (116:129).

    Статистика для ставок

    • «Торонто» в последних пяти матчах одержал четыре победы

    • У «речников» на арену могут не выйти сразу 5 игроков

    • В этом сезоне «Портленд» выиграл у «Торонто» (105:102)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Торонто» — 2.35.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: В последних пяти играх «Торонто» достаточно уверенно обыгрывал своих соперников. Но ранее команда уступила тем самым «речникам». Смогут ли «канадцы» воспользоваться шансом и одержать победу, когда у соперника в лазарете возможно останутся сразу 5 игроков? Узнаем совсем скоро.

    Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Торонто» и «Портленда» забросили друг другу 207 очков.

    Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.90.

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    Торонто — Портленд: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 04.04.202502:30. Шанс на победу «Торонто» над «Портлендом»
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