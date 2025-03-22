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    «Бостон» добьётся успеха в Солт-Лейк-Сити?

    «Юта» — «Бостон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Бостон»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 22 марта. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2025 года

    Юта

  • НБА
    •  Юта 04:30 Бостон

    Бостон

  • НБА
    •

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 54 поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Юта» одержала победу над «Вашингтоном» (128:112). В составе «джазменов» результативностью отметился Кайл Филиповски, который набрал 21 очко.

    Юта — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса сломана нога. Из строя выбыл также Джон Коллинз из-за травмы спины.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Музыкантам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из 10 матчей.

    «Бостон»

    Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 50 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: «Бостон» выиграл у «Бруклина» в домашней игре (104:96). Вклад в победу «кельтов» внёс Кристапс Порзингис, оформив дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: Под вопросом участие лидера команды Джейсона Тейтума, у которого врачи диагностировали травму колена.

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    Состояние команды: «Бостон» завоевал путёвку в плей-офф, одержав третью победу подряд. За плечами одного из лидеров Восточной конференции виктории над «Бруклином» (115:113) и «Майами» (103:91).

    Статистика для ставок

    • «Юта» прервала 10-ти матчевую проигрышную серию

    • «Бостон» выиграл в третьем матче подряд

    • В этом сезоне «Бостон» выиграл у «Юты» (114:108)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Юты» — 6.75.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Бостон» играет против одной из худших команд ассоциации, так что не исключаем победы «кельтов» над соперником ниже классом.

    Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.

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