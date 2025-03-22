Юта
Бостон
«Юта»
Турнирная таблица: «Юта» занимает 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 54 поражения.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Юта» одержала победу над «Вашингтоном» (128:112). В составе «джазменов» результативностью отметился Кайл Филиповски, который набрал 21 очко.
Юта — Бостон: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса сломана нога. Из строя выбыл также Джон Коллинз из-за травмы спины.
Состояние команды: «Музыкантам» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из 10 матчей.
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 50 побед и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: «Бостон» выиграл у «Бруклина» в домашней игре (104:96). Вклад в победу «кельтов» внёс Кристапс Порзингис, оформив дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.
Не сыграют: Под вопросом участие лидера команды Джейсона Тейтума, у которого врачи диагностировали травму колена.
Состояние команды: «Бостон» завоевал путёвку в плей-офф, одержав третью победу подряд. За плечами одного из лидеров Восточной конференции виктории над «Бруклином» (115:113) и «Майами» (103:91).
Статистика для ставок
- «Юта» прервала 10-ти матчевую проигрышную серию
- «Бостон» выиграл в третьем матче подряд
- В этом сезоне «Бостон» выиграл у «Юты» (114:108)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Юты» — 6.75.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 1.80Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 3.10Финикс — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.00Портленд — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: «Бостон» играет против одной из худших команд ассоциации, так что не исключаем победы «кельтов» над соперником ниже классом.
Ставка: Фора «Бостона» (-13.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.