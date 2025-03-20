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    «Вашингтон» увёзет победу из Солт-Лейк-Сити?

    «Юта» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Вашингтон»
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    «Торонто» — «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Арена» 20 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2025 года

    Юта

  • НБА
    •  Юта 04:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НБА
    •

    «Юта»

    Турнирная таблица: «Юта» лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. «Джазмены» максимум могут занять 13 место по итогам регулярного чемпионата, а пока баскетболисты из Солт-Лейк-Сити расположились на последней 15 строчке в Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 54 поражений.

    Последние матчи: «Юта» потерпела 10 поражение подряд, в этот раз «музыканты» уступили на своей арене «Чикаго» (97:111).

    Не сыграют: В составе «Юты» есть травмированные баскетболисты: У Тейлора Хендрикса сломана нога. Из строя выбыли также Джордан Кларксон (травма ноги) и Джон Коллинз (травма лодыжки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Проигрышная серия «Юты» состоит из десяти матчей. В последний раз команда из Солт-Лейк-Сити побеждала у «Миннесоты» (117:116), было это 1 марта.

    «Вашингтон»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Вашингтон» занимает последнее 15 место, одержав 15 побед и потерпев 52 поражения. «Колдуны» в отличии от «Юты» еще имеет призрачные шансы на то, чтобы зацепиться за 9-10 места, однако для это нужно выиграть оставшиеся матчи, что фактически не реально.

    Последние матчи: «Вашингтон» в гостевом матче против «Портленда» (97:112).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Вашингтона» находится Саддик Бей.

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    Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Вашингтона», которая состояла из двух матчей. Ранее «волшебники» выиграли у «Денвера» (126:123) и «Детройта» (129:125).

    Статистика для ставок

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Вашингтона»

    • «Юта» проиграла в 10 матче подряд

    • В этом сезоне «Вашингтон» выиграл у «Юты» (125:122

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Вашингтона» — 2.12.

    Ф1 (-2.5) и Ф2 (+2.5) принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Вашингтон» уже знает как побеждать «Юту», есть большая вероятность что гости добьютнся новой победы над соперником.

    Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Вашингтона».

    Ставка: Ф2 (+2.5) с коэффициентом 1.93.

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    1.87
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