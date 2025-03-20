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    «Лейкерс» добьется победы без Леброна Джеймса?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: «Озёрники» постепенно поднимаются в турнирной таблице Западной конференции и близки к выходу в плей-офф. На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место при 42 победах и 25 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио» (125:109). Вклад в победу команды внёс Остин Ривз, набрав 30 очков.

    Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыл лидер команды Леброн Джеймс (травма паха). Не выйдут на площадку Руи Хатимура (травма колена), Макс Клебер (травма ноги).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лейкерс» одержал вторую победу подряд, до игры с «Сан-Антонио», озёрники добились успеха в матче против «Финикса» (107:96).

    «Денвер»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на третьем месте при 44 победах и 25 поражениях.

    Последние матчи: «Денвер» уверенно разобрался с «Денвером» (114:105). Для этого даже не понадобились травмированные Йокич и Мюррей.

    Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса у которого врачи диагностировали травму ахилла. Под вопросом участие лидера команды Николы Йокича, у которого трама локтя.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» добился побед над «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126), «Оклахомой» (140:127) и проиграв в матчах против «Вашингтона» (123:126) и «Миннесоты» (95:115).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу во втором матче подряд

    • «Денвер» одержал три победы в пяти матчах

    • В этом сезоне «Денвер» дважды выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126, 127:102)

    • В этом сезоне «Лейкерс» добился победы над «Денвером» со счётом 123:100

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.00.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Лейкерс». Во-первых, «озёрники» играют дома, во-вторых, «Денвер» не сможет рассчитывать на ключую фигуру Никола Йокича.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 20.03.202505:00. «Лейкерс» добьется победы без Леброна Джеймса?
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