В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Озёрники» постепенно поднимаются в турнирной таблице Западной конференции и близки к выходу в плей-офф. На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место при 42 победах и 25 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио» (125:109). Вклад в победу команды внёс Остин Ривз, набрав 30 очков.

Не сыграют: «Лейкерс» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков, так из строя выбыл лидер команды Леброн Джеймс (травма паха). Не выйдут на площадку Руи Хатимура (травма колена), Макс Клебер (травма ноги).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лейкерс» одержал вторую победу подряд, до игры с «Сан-Антонио», озёрники добились успеха в матче против «Финикса» (107:96).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на третьем месте при 44 победах и 25 поражениях.

Последние матчи: «Денвер» уверенно разобрался с «Денвером» (114:105). Для этого даже не понадобились травмированные Йокич и Мюррей.

Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса у которого врачи диагностировали травму ахилла. Под вопросом участие лидера команды Николы Йокича, у которого трама локтя.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Денвер» добился побед над «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126), «Оклахомой» (140:127) и проиграв в матчах против «Вашингтона» (123:126) и «Миннесоты» (95:115).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу во втором матче подряд

«Денвер» одержал три победы в пяти матчах

В этом сезоне «Денвер» дважды выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:126, 127:102)

В этом сезоне «Лейкерс» добился победы над «Денвером» со счётом 123:100

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.00.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Встречаются команды примерно одного уровня, мы остановим свой выбор на «Лейкерс». Во-первых, «озёрники» играют дома, во-вторых, «Денвер» не сможет рассчитывать на ключую фигуру Никола Йокича.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.