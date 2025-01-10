В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 10 января. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 5 место при 21 победе и 16 поражениях.

Последние матчи: «Далласу» удалось прервать пятиматчевую проигрышную серию. В рамках минувшего тура техасцы выиграли у «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:97). Ключевую роль в поединке сыграл Квентин Граймс, который отправил в кольцо «озёрников» 23 очка.

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Не сыграют: 3 баскетболиста «Далласа» находятся в лазарете команды. Из строя выбыл лидер команды Лука Дончич, у которого врачи диагностировали травму икры. С травмой запястья на больничной койке оказался Данте Экзам. Из-за травмы спины не сыграет ключевой игрок «ковбоев» Кайри Ирвинг, также в лазарете команды Дэниэл Гэффорд у которого травмирована лодыжка.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Даллас» перестал выигрывать без своих лидеров Кайри Ирвинга и Луки Дончича. К слову, на данный момент Дончич передвигается с помощью самоката с доставкой для ноги.

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 13 место, одержав 13 побед и потерпев 23 поражения.

Последние матчи: «Портленд» добился успеха в гостевом матче против «Нью-Орлеана» (119:100). В составе победителей отличился Дени Авдия, форвард отправил в кольцо «пеликанов» 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Портленда» одержали две победы, обыграв «Нью-Орлеан» (119:100) и «Милуоки» (105:102).

Статистика для ставок

«Даллас» прервал пятиматчевую проигрышную серию

«Портленд» одержал две победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Даллас» и «Портленд» сыграли три матча (2 победы у «Далласа», 1 победа у «Портленда»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. На победу «Портленда» — 3.47.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.81.

Прогноз: Без Дончича и Ирвинга «Далласу» будет сложно в игре с аутсайдером Западной конференции. Кадровыми проблемами «Портленд» может воспользоваться сполна. Мы рискнём и поставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 3.47.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Портленда» и «Далласа» забрасывают 230 очков.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.05.