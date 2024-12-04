Сакраменто
Хьюстон
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 9 побед и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» проиграл в матче против «Сан-Антонио» (125:127).
Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 2 место, одержав 15 побед и потерпев 6 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Оклахомы» (119:116). В составе победителей результативными действиями отметился Фред Ванвлит, набрав 38 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» составляет три матча.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу
- Победная серия «Хьюстона» составляет три матча
- В этом сезоне «Сакраменто» и «Хьюстон» ещё не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. На победу «Сакраменто» — 2.06.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
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Прогноз: «Хьюстон» на данный момент выдает победную серию, мы не исключаем вероятности, того что, команда добьется еще одной победы.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 2.09.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.83.