В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 4 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 9 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» проиграл в матче против «Сан-Антонио» (125:127).

Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 2 место, одержав 15 побед и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Оклахомы» (119:116). В составе победителей результативными действиями отметился Фред Ванвлит, набрав 38 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» составляет три матча.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу

Победная серия «Хьюстона» составляет три матча

В этом сезоне «Сакраменто» и «Хьюстон» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. На победу «Сакраменто» — 2.06.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Хьюстон» на данный момент выдает победную серию, мы не исключаем вероятности, того что, команда добьется еще одной победы.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 2.09.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.83.