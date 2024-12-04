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    «Хьюстон» увезет победу из Калифорнии?

    «Сакраменто» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Хьюстон»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 4 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Декабря 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 9 побед и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» проиграл в матче против «Сан-Антонио» (125:127).

    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграют Девин Картер, Мэйсон Джонс и Малик Монк. Баскетболисты травмировали плечо и лодыжку соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 2 место, одержав 15 побед и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Оклахомы» (119:116). В составе победителей результативными действиями отметился Фред Ванвлит, набрав 38 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» составляет три матча.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Сакраменто» одержал всего лишь одну победу

    • Победная серия «Хьюстона» составляет три матча

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Хьюстон» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. На победу «Сакраменто» — 2.06.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Хьюстон» на данный момент выдает победную серию, мы не исключаем вероятности, того что, команда добьется еще одной победы.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 2.09.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Сакраменто» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» увезет победу из Калифорнии?
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