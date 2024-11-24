В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» демонстрирует признаки выздоровления, поскольку клуб уже в восьмерке сильнейших на Востоке.

Последние матчи: Семь последних поединков для «Милуоки» завершились шестью победами. Только в одном матче подопечные Риверса не смогли победить, и то там начудили арбитры.

Травмированные игроки: Руководство «Милуоки» не может рассчитывать на Миддлтона и Роллинса. Они выбыли на длительный срок, и сроках возвращения ничего не сообщается.

Общий тонус клуба: Как раз в поединке против «Шарлотт» хозяева паркета захотят отомстить приезжему клуб за обидное поражение.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Результаты «Шарлотт» в последних поединках не наталкивают ни на какие размышления, поскольку клуб размещается на привычном для себя 11 месте.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Последний поединок был против «Детройта», и коллектив Ли снова победил «поршней», но только в овертайме.

Травмированные игроки: В этом поединке «Шарлотт» не смогут помочь Джефрис и Уильямс. Под вопросом участие Бриджеса в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Хорнетс» второй раз за две недели смогли обыграть «Бакс».

Статистика для ставок

«Милуоки» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один матч

«Шарлотт» не может победить в гостях уже шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.32, а на победу «Шарлотт» — 3.60.

Прогноз: Если «Милуоки» не побеждать в таком матче, то в каком вообще рассчитывать на победу

Альтернативный прогноз: На двоих оба клуба наберут запредельную сумму очков

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.25.