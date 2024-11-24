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    «Милуоки» запишет на свой счет очередную победу?

    «Милуоки» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Шарлотт»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» демонстрирует признаки выздоровления, поскольку клуб уже в восьмерке сильнейших на Востоке.

    Последние матчи: Семь последних поединков для «Милуоки» завершились шестью победами. Только в одном матче подопечные Риверса не смогли победить, и то там начудили арбитры.

    Травмированные игроки: Руководство «Милуоки» не может рассчитывать на Миддлтона и Роллинса. Они выбыли на длительный срок, и сроках возвращения ничего не сообщается.

    Общий тонус клуба: Как раз в поединке против «Шарлотт» хозяева паркета захотят отомстить приезжему клуб за обидное поражение.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Результаты «Шарлотт» в последних поединках не наталкивают ни на какие размышления, поскольку клуб размещается на привычном для себя 11 месте.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Последний поединок был против «Детройта», и коллектив Ли снова победил «поршней», но только в овертайме.

    Травмированные игроки: В этом поединке «Шарлотт» не смогут помочь Джефрис и Уильямс. Под вопросом участие Бриджеса в предстоящей игре.

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    Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Хорнетс» второй раз за две недели смогли обыграть «Бакс».

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один матч

    • «Шарлотт» не может победить в гостях уже шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.32, а на победу «Шарлотт» — 3.60.

    Прогноз: Если «Милуоки» не побеждать в таком матче, то в каком вообще рассчитывать на победу

    Альтернативный прогноз: На двоих оба клуба наберут запредельную сумму очков

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.25.

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    «Милуоки» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» запишет на свой счет очередную победу?
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