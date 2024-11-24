«Милуоки»
Турнирное положение: В последних поединках «Милуоки» демонстрирует признаки выздоровления, поскольку клуб уже в восьмерке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: Семь последних поединков для «Милуоки» завершились шестью победами. Только в одном матче подопечные Риверса не смогли победить, и то там начудили арбитры.
Травмированные игроки: Руководство «Милуоки» не может рассчитывать на Миддлтона и Роллинса. Они выбыли на длительный срок, и сроках возвращения ничего не сообщается.
Общий тонус клуба: Как раз в поединке против «Шарлотт» хозяева паркета захотят отомстить приезжему клуб за обидное поражение.
«Шарлотт»
Турнирное положение: Результаты «Шарлотт» в последних поединках не наталкивают ни на какие размышления, поскольку клуб размещается на привычном для себя 11 месте.
Последние матчи: Последний поединок был против «Детройта», и коллектив Ли снова победил «поршней», но только в овертайме.
Травмированные игроки: В этом поединке «Шарлотт» не смогут помочь Джефрис и Уильямс. Под вопросом участие Бриджеса в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Хорнетс» второй раз за две недели смогли обыграть «Бакс».
Статистика для ставок
- «Милуоки» за шесть последних поединков проиграл всего лишь один матч
- «Шарлотт» не может победить в гостях уже шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.32, а на победу «Шарлотт» — 3.60.
Прогноз: Если «Милуоки» не побеждать в таком матче, то в каком вообще рассчитывать на победу
- 1.72Орландо — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.97Сан-Антонио — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.76Чикаго — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: На двоих оба клуба наберут запредельную сумму очков
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.25.