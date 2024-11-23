«Хьюстон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 3 место, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Индианы» (130:113). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл: 31 очко и 12 подборов.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали четыре победы.
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды шесть побед и девять поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты «Портленда» потерпели поражение от «Оклахомы» (99:109).
Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Портленда», которая состояла из трёх матчей. Ранее «речники» выиграли дважды у «Миннесоты» (106:98, 122:108) и «Атланты» (114:110).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» одержал четыре победы в последних пяти матчах
- Прервалась трехматчевая победная серия «Портленда»
- В сезоне 2024/2025 «Хьюстон» и «Портленд» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Портленда» — 6.28.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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Прогноз: «Хьюстон» входит в число лидеров Западной конференций и намерен подтвердить статус фаворита, ставим на победу хозяев.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.01.