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    «Хьюстон» сыграет на победу в родных стенах?

    «Хьюстон» — «Портленд». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Портленд»
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    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 3 место, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Индианы» (130:113). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл: 31 очко и 12 подборов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали четыре победы.

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды шесть побед и девять поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты «Портленда» потерпели поражение от «Оклахомы» (99:109).

    Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Портленда», которая состояла из трёх матчей. Ранее «речники» выиграли дважды у «Миннесоты» (106:98, 122:108) и «Атланты» (114:110).

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» одержал четыре победы в последних пяти матчах

    • Прервалась трехматчевая победная серия «Портленда»

    • В сезоне 2024/2025 «Хьюстон» и «Портленд» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Портленда» — 6.28.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Хьюстон» входит в число лидеров Западной конференций и намерен подтвердить статус фаворита, ставим на победу хозяев.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.01.

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