В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Хьюстона» занимают 3 место, одержав 11 побед и потерпев 5 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в домашней встрече против «Индианы» (130:113). В составе победителей результативными действиями отметился Алперен Шенгюн. Центровой оформил дабл-дабл: 31 очко и 12 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Хьюстона» одержали четыре победы.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды шесть побед и девять поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата баскетболисты «Портленда» потерпели поражение от «Оклахомы» (99:109).

Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Портленда», которая состояла из трёх матчей. Ранее «речники» выиграли дважды у «Миннесоты» (106:98, 122:108) и «Атланты» (114:110).

Статистика для ставок

«Хьюстон» одержал четыре победы в последних пяти матчах

Прервалась трехматчевая победная серия «Портленда»

В сезоне 2024/2025 «Хьюстон» и «Портленд» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. На победу «Портленда» — 6.28.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Хьюстон» входит в число лидеров Западной конференций и намерен подтвердить статус фаворита, ставим на победу хозяев.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-12.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 2.01.