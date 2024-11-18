В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Пока что «Оклахоме» хватает запаса хода, чтобы идти в лидерах западной конференции, но количество травмированных баскетболистов продолжает увеличиваться.

Последние матчи: В трех последних матчах «Оклахома» ни разу не проиграла, а в крайней игре против «Финикса» коллектив Дэйгнолта так и вовсе продемонстрировал чудеса игры в защите, позволив набрать сильному сопернику всего лишь 83 очка.

Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Оклахомы» увеличивает от мата к матчу. Сейчас клубу не могут помочь уже пять баскетболистов, среди которых наиболее важными являются Хартенштайн, Холмгрен и Карузо.

Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» не ожидается простой, поскольку у техасской команды есть Дончич.

«Даллас»

Турнирное положение: Состояние «Далласа» после месяца регулярного чемпионата нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб даже не в зоне плей-ин, располагаясь на 12 позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: После четырех поражений подряд «Даллас» все же смог записать на свой счет победу, обыграв «Сан-Антонио».

Травмированные игроки: В данный момент времени «Даллас» не может рассчитывать на Экзама и Ирвинга, а это серьезное снижение атакующего потенциала клуба.

Общий тонус клуба: В поединке против ослабленной травмами «Оклахомы» есть определенные шансы на успех, но их не очень много.

Статистика для ставок

«Оклахома» выиграла три последних матча

У «Далласа» только одна победа в пяти последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Далласа» — 2.87.

Прогноз: «Оклахома» даже с такими потерями по составу вполне может замахнуться на победу

Альтернативный прогноз: Обе команды способны выдать максимум по атакующему потенциалу, поэтому мы вправе рассчитывать на большой тотал матча

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.22.