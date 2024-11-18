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    «Оклахома» одолеет разбалансированный «Даллас»?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Даллас»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Ноября 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Даллас

    Даллас

  • НБА
    •

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Пока что «Оклахоме» хватает запаса хода, чтобы идти в лидерах западной конференции, но количество травмированных баскетболистов продолжает увеличиваться.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Оклахома» ни разу не проиграла, а в крайней игре против «Финикса» коллектив Дэйгнолта так и вовсе продемонстрировал чудеса игры в защите, позволив набрать сильному сопернику всего лишь 83 очка.

    Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Оклахомы» увеличивает от мата к матчу. Сейчас клубу не могут помочь уже пять баскетболистов, среди которых наиболее важными являются Хартенштайн, Холмгрен и Карузо.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» не ожидается простой, поскольку у техасской команды есть Дончич.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Состояние «Далласа» после месяца регулярного чемпионата нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб даже не в зоне плей-ин, располагаясь на 12 позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: После четырех поражений подряд «Даллас» все же смог записать на свой счет победу, обыграв «Сан-Антонио».

    Травмированные игроки: В данный момент времени «Даллас» не может рассчитывать на Экзама и Ирвинга, а это серьезное снижение атакующего потенциала клуба.

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    Общий тонус клуба: В поединке против ослабленной травмами «Оклахомы» есть определенные шансы на успех, но их не очень много.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» выиграла три последних матча

    • У «Далласа» только одна победа в пяти последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Далласа» — 2.87.

    Прогноз: «Оклахома» даже с такими потерями по составу вполне может замахнуться на победу

    Альтернативный прогноз: Обе команды способны выдать максимум по атакующему потенциалу, поэтому мы вправе рассчитывать на большой тотал матча

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.22.

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    «Оклахома» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» одолеет разбалансированный «Даллас»?
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