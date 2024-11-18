Оклахома
Даллас
«Оклахома»
Турнирное положение: Пока что «Оклахоме» хватает запаса хода, чтобы идти в лидерах западной конференции, но количество травмированных баскетболистов продолжает увеличиваться.
Последние матчи: В трех последних матчах «Оклахома» ни разу не проиграла, а в крайней игре против «Финикса» коллектив Дэйгнолта так и вовсе продемонстрировал чудеса игры в защите, позволив набрать сильному сопернику всего лишь 83 очка.
Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Оклахомы» увеличивает от мата к матчу. Сейчас клубу не могут помочь уже пять баскетболистов, среди которых наиболее важными являются Хартенштайн, Холмгрен и Карузо.
Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» не ожидается простой, поскольку у техасской команды есть Дончич.
«Даллас»
Турнирное положение: Состояние «Далласа» после месяца регулярного чемпионата нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб даже не в зоне плей-ин, располагаясь на 12 позиции Запада.
Последние матчи: После четырех поражений подряд «Даллас» все же смог записать на свой счет победу, обыграв «Сан-Антонио».
Травмированные игроки: В данный момент времени «Даллас» не может рассчитывать на Экзама и Ирвинга, а это серьезное снижение атакующего потенциала клуба.
Общий тонус клуба: В поединке против ослабленной травмами «Оклахомы» есть определенные шансы на успех, но их не очень много.
Статистика для ставок
- «Оклахома» выиграла три последних матча
- У «Далласа» только одна победа в пяти последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.45, а на победу «Далласа» — 2.87.
Прогноз: «Оклахома» даже с такими потерями по составу вполне может замахнуться на победу
- 1.90Чикаго — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.78Мемфис — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Вашингтон — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды способны выдать максимум по атакующему потенциалу, поэтому мы вправе рассчитывать на большой тотал матча
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.22.