В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 17 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: По составу «Бостон» является одним из самых сбалансированных клубом всей лиги, поэтому он небезосновательно идет на втором месте на Востоке.

Последние матчи: Если поражение «Бостона» от «Голден Стэйт» ещё как-то можно оправдать, то проигрыш «Атланте» ничем объяснить нельзя.

Травмированные игроки: Ещё совсем недавно у «Бостона» был недоступен только Порзингис. Сейчас же к списку травмированных добавились Хорфорд и Спрингер. Это уже довольно серьезно должно настораживать Маззуллу.

Общий тонус клуба: Есть подозрение, что в матче против «Торонто» коллектив из Массачусетса обрушит весь свой гнев на слабого соперника и накидает в его кольцо максимально много очков.

«Торонто»

Турнирное положение: Из пике «Торонто» никак вырулить не может, поскольку мешает много сопутствующих факторов. Команда осела на последнем месте Востока, и пока что никакого улучшения ситуации не предвидится.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В шести последних проигранных матчах подряд «Торонто» не имел никаких шансов зацепиться за победу, а в двух крайних так и вовсе не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.

Травмированные игроки: Количество травмированных баскетболистов «Торонто» продолжает расти. Не могут играть по различным причинам Барнс, Браун, Олиник, Квикли и Уолтер. С такими потерями даже гранд заметно бы просел по результатам.

Общий тонус клуба: Чтобы гости смоги рассчитывать на победу в предстоящем поединке против «Бостона» должно произойти чудо.

Статистика для ставок

«Бостон» в трех последних домашних матчах проиграл два раза

У «Торонто» в семи последних матчах на выезде ни одной победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.06, а на победу «Торонто» — 10.80.

Прогноз: «Бостон» без сложностей справится с худшей командой лиги

Альтернативный прогноз: Атакующий потенциал хозяев позволит им набрать много очков в предстоящем поединке.

Ставка: Ф1 (-17) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 127 с коэффициентом 2.14.