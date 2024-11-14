ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25 Фанаты ждут возвращения «МЮ» на вершинуПроклятый «Юнайтед». Вернется ли когда-нибудь «МЮ» на вершину английского футбола? NHL 25Как прошлогодний лед: Обзор NHL 25
    Все новости спорта

    «Нью-Йорк» легко разберется с «быками»?

    «Нью-Йорк» — «Чикаго». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Нью-Йорк

  • НБА
    •  Нью-Йорк 03:30 Чикаго

    Чикаго

  • НБА
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Пока что «Нью-Йорк» и близко не показывает баскетбол, который мог бы быть сравнимым с игрой «Бостона» или «Кливленда». У подопечных Тибодо пока что всего лишь шестое место на Востоке.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Нью-Йорк» смог выиграть всего лишь один раз, и то это произошло в матче против немощных «оленей».

    Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Нью-Йорк» не может рассчитывать на Маккалара и Робинсона.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Чикаго» будет носить прогулочный характер, поскольку у «быков» огромные проблемы не только с игрой, но и с мотивацией.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Страдания «Чикаго» продолжаются, поскольку клуб из Иллинойса уже на 11 месте в таблице восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В шести последних матчах «Чикаго» удалось отпраздновать победу всего лишь раз, и то её нельзя назвать убедительной, несмотря на итоговую двузначную разницу в счете.

    Травмированные игроки: Все лидеры «Чикаго» давно в строю. За исключением Лонзо Болла, от игры которого зависит очень многое.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что Донован сможет найти общий язык со своими баскетболистами, и в матче против «Нью-Йорка» продемонстрировать достойный уровень игры.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» отпраздновал победу в трех из последних четырех очных встреч

    • У «Чикаго» за шесть последних поединков пять поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.47, а на победу «Чикаго» — 2.82.

    Прогноз: «Нью-Йорк» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу

    Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать размашистыми атаками, поэтому общий тотал матча ожидается достаточно высоким.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Непал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Намибия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Либерия — Того
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» легко разберется с «быками»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры