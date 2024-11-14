В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Пока что «Нью-Йорк» и близко не показывает баскетбол, который мог бы быть сравнимым с игрой «Бостона» или «Кливленда». У подопечных Тибодо пока что всего лишь шестое место на Востоке.

Последние матчи: За четыре последних поединка «Нью-Йорк» смог выиграть всего лишь один раз, и то это произошло в матче против немощных «оленей».

Травмированные игроки: К текущему моменту времени «Нью-Йорк» не может рассчитывать на Маккалара и Робинсона.

Общий тонус клуба: Встреча против «Чикаго» будет носить прогулочный характер, поскольку у «быков» огромные проблемы не только с игрой, но и с мотивацией.

«Чикаго»

Турнирное положение: Страдания «Чикаго» продолжаются, поскольку клуб из Иллинойса уже на 11 месте в таблице восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В шести последних матчах «Чикаго» удалось отпраздновать победу всего лишь раз, и то её нельзя назвать убедительной, несмотря на итоговую двузначную разницу в счете.

Травмированные игроки: Все лидеры «Чикаго» давно в строю. За исключением Лонзо Болла, от игры которого зависит очень многое.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что Донован сможет найти общий язык со своими баскетболистами, и в матче против «Нью-Йорка» продемонстрировать достойный уровень игры.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» отпраздновал победу в трех из последних четырех очных встреч

У «Чикаго» за шесть последних поединков пять поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.47, а на победу «Чикаго» — 2.82.

Прогноз: «Нью-Йорк» выглядит более предпочтительным кандидатом на победу

Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать размашистыми атаками, поэтому общий тотал матча ожидается достаточно высоким.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.27.